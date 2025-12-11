خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات دختر بچه از حمله سه سگ رها شده در مسیر بازگشت از ⁧مدرسه⁩ + فیلم

نجات دختر بچه از حمله سه سگ رها شده در مسیر بازگشت از ⁧مدرسه⁩ + فیلم
کد خبر : 1726009
لینک کوتاه کپی شد.

‌عصر دیروز یک دختربچه در مسیر بازگشت از مدرسه هدف حمله سه سگ رهاشده قرار گرفت. این کودک که غافلگیر شده بود، با ترس و گریه می‌دوید تا خود را از خطر دور کند. ‌یکی از اهالی که از داخل منزل متوجه ماجرا شده بود، بلافاصله از خانه خارج شد و با دخالت سریع خود سگ‌ها را پراکنده کرد و کودک را از یک حادثه جدی نجات داد. ‌اهالی منطقه از مسئولان می‌خواهند برای تأمین امنیت کودکان، سامان‌دهی این حیوانات و کنترل مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار قرار گیرد.

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری