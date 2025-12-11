نجات دختر بچه از حمله سه سگ رها شده در مسیر بازگشت از مدرسه + فیلم
عصر دیروز یک دختربچه در مسیر بازگشت از مدرسه هدف حمله سه سگ رهاشده قرار گرفت. این کودک که غافلگیر شده بود، با ترس و گریه میدوید تا خود را از خطر دور کند. یکی از اهالی که از داخل منزل متوجه ماجرا شده بود، بلافاصله از خانه خارج شد و با دخالت سریع خود سگها را پراکنده کرد و کودک را از یک حادثه جدی نجات داد. اهالی منطقه از مسئولان میخواهند برای تأمین امنیت کودکان، ساماندهی این حیوانات و کنترل مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار قرار گیرد.