نجات دختر بچه از حمله سه سگ رها شده در مسیر بازگشت از ⁧مدرسه⁩ + فیلم

‌عصر دیروز یک دختربچه در مسیر بازگشت از مدرسه هدف حمله سه سگ رهاشده قرار گرفت. این کودک که غافلگیر شده بود، با ترس و گریه می‌دوید تا خود را از خطر دور کند. ‌یکی از اهالی که از داخل منزل متوجه ماجرا شده بود، بلافاصله از خانه خارج شد و با دخالت سریع خود سگ‌ها را پراکنده کرد و کودک را از یک حادثه جدی نجات داد. ‌اهالی منطقه از مسئولان می‌خواهند برای تأمین امنیت کودکان، سامان‌دهی این حیوانات و کنترل مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار قرار گیرد.