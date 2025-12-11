خبرگزاری کار ایران
«ماجراهای بین» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«گلی جان» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«تاکسی ۵» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳»  ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«اورایان و تاریکی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«پسر دلفینی ۱» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«صنوبر» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«ایوان» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«دایه مکفی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«سفر بخیر» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«من مادر هستم» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«تعقیب و گریز» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«انتقام فیلیپ (قسمت اول)» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«بیا از گذشته حرف بزنیم» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«سارقان اتومبیل سوار» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

