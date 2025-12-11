فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«ماجراهای بین» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«گلی جان» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«تاکسی ۵» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«اورایان و تاریکی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«پسر دلفینی ۱» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«صنوبر» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«ایوان» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«دایه مکفی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«سفر بخیر» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«من مادر هستم» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«تعقیب و گریز» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«انتقام فیلیپ (قسمت اول)» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«بیا از گذشته حرف بزنیم» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق
«سارقان اتومبیل سوار» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه