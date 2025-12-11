متن های کوتاه و زیبای روز مادر

دعای عشق می کنیم

و فراموش کرده ایم

رنگ چشمان مادرمان را !

مادرم ، سخت دلتنگ رنگ چشمانتم

***

وقتی بجای کلاغ در آن بازی کودکانه گفتم:مامان پـر؛ خندیدی و گفتی:من که پر ندارم!!!

بزرگ تر که شدم فهمیدم، تو هم پر داشتی…

روزت مبارک مادر پر کشیده ام

***

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمی کند و آدمهایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و تو آنگونه ای مـــــــادر

روزت مبارک

***

به دنیا آمد تا دختر کسی شود، ازدواج کرد تا همدم کسی شود،

بچه دار شد تا مادر کسی شود، برای همه کسی شد

اما خودش بیکس ماند…

روزت مبارک مادرم

***

ڪنار مـــــــادر ڪه باشى

فصل ســـــــردى

به نام زمستان

وجــــــود

نخــــــواهد داشت…

روز مادر گرامی باد

***

مادرم، به پاس آنچه به من داده‌ای، به ستایش محبت‌های بی اندازه‌ات،

و به وسعت همه خوبی‌هایت دوستت دارم و با صدای بلند می‌گویم: روزت مبارک

***

مادر امروز روز توست ، مادر امروز تمام گُل های عالم در مقابل گُل روی تو ، چه بی رنگ و بی بویند.

امروز ، هیچ گلی پیام و حرفی در وجودش نیست ، نه میخک معنای دوست داشتن دارد و نه شقایق معنای عاشقی.

روزت مبارک

***

مهربانی مادر است/ایثار مادر است

عشق مادر است/زندگی مادر است

غم خوار مادر است/درد مادر است

تنها مادر است

بهترین جمله گیتی مادر است

یادت گرامی مادرم

***

آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….

کاش فقط امروز نگاهت را داشتم

خدایا کاش فقط یک بار دیگر

آغوشش را داشتم

***

جملات و استاتوس کوتاه روز مادر عزیز

سلامتی مادری که:

هم مادر بود هم پدر هم مریض بود هم سالم

هم گرسنه بود ،هم سیر

هم پیر بود،هم جوون

هم دل شکسته بود ، هم دل زنده

مادرهایی که دلخوشیشون تو دلخوشی ما خلاصه میشه.

روز مادر مبارک

***

عاطفه مادری، از کرامت‌های خداوند است که نمی‌توان آن را با هیچ قیمت مادی سنجید

روز گرامیداشت پرعاطفه‌ترین موجودات خلقت مبارک

***

شنیدم بهشت هم برایت کم است

خوش به حالت

کاش من را هم میبردی

دلم برایت تنگ است

همیشه عاشقت هستم

شب ها به خوابم بیا مثل هر شب

دوستت دارم مادر

روزت مبارک

***

جملات کوتاه تبریک روز مادر برای استاتوس

بی مادری سخته سخته سخته….

دلتنگی امونمو بریده…

دلم مادرمو میخواد

وجود گرمشو میخواد.بغلشو میخواد…

من مامانمو میخوامدلتنگی یعنی این که:بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..

روزت مبارک

***

نبودنِ تــو

فقط نبودنِ تو نیست

نبودنِ خیلی چیزهاست…

کلاه روی سَرمان نمی ایستد!

شعر نمی چسبد…

پول در جیب مان دوام نمی آورد!

نمک از نان رفته!!!

خنکی از آب…

” ما بی تو فقیر شده ایم ” مادر…

***

ماه هاست تمرین می‌کنم تا امروز رو با جملات قشنگ و یه جور شاعرانه‌ای بهت تبریک بگم،

اما حالا می‌بینم در برابر این همه مهربونی و بی‌ریا بودن تو، کلمه کم آوردم

پس خیلی ساده و خودمونی میگم: مامان گُلم روزت مبارک

***

گلچین جملات استاتوس کوتاه روز مادر

امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالی ات را حس کردم

می دانم جای تو خوب است

وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند

روزت مبارک دلخوشی خواب هایم

***

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید!

تمام دردهایم از یادم میرفت

دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . .

به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد!

***

امروز روز مادر هست و من غمگین مینویسم برای مادرم

دلتنگ توام مادر

همیشه کنارم بودی مادر

افسوس که دیگر نیستی مادر خوبم

برای شادی روح مادران پر کشیده صلوات…

***

در آسمان آبی دلم، جایی برای ابرها نیست

مادرم! دعایم کن که با دعایت، دلم خانه دردها نیست

***

لحظه‌های با تو بودن

از عمرم حساب نمی‌شوند

از آخرتم حساب می‌شوند، از بهشت

زیرا که بهشت زیر پای توست مادر

دوستت دارم روزت مبارک

***

جملات زیبا برای بیو تبریک روز مادر

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد

به مادرم…

که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.

***

دو موجود هستی گرامی تر است

یکی میهن و دیگرش مادر است

ستایش کنم زن که او مادر است

که مادر سزاوار زیب و زر است

تو ای مادر من نوای میهن من

کنم خواب در اغوشت ای سرور من

***

متن زیبای استاتوس کوتاه روز مادر

آسودگی از محن ندارد مادر آسایش جان و تن ندارد مادر دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش ورنه غم خویشتن ندارد مادر

***

مادر مانند نخ تسبیح است…

زیر دانه های تسبیح معلوم نمیشود ولی اگر نباشد تمام دانه ها پخش خواهند شد…

***

مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی، ای باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد.

***

متن برای استوری روز مادر

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ســـــــــــرچشمهء محبت و الطاف داور است بهر صفا و لطف خـــــــــــدا عشق مظهر است بعد از خـــــــدا به سجده بوَد زآنکه مادر است

***

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است. زیباترین خطاب “مادر جان” است. “مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق. واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید. روزت مبارک مادر

***

در تمام زندگی ام مادرم تنها دلیل بودنم بود! روزت مبارک فرشته خلقت !

***

آبی‌ترین، دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان! دستان‌تان را بوسه می‌زنیم. روزتان مبارک

***

متن و جملات تبریک روز مادر

وقتی به مادرم نگاه می کنم

به پاک ترین عشقی که می شناسم

نگاه می کنم

مامان جونم روزت مبارک!

***

به سلامتی مادری که

رو دست پسرش پر از خطهای چاقوست ولی موقع باز کردن کنسرو

میگه:بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری

***

من به عشق در نگاه اول اعتقاد دارم

چون از وقتی چشم باز کردم مادرم را دوست داشتم

***

من هیچ کلمه ای ندارم که چگونه عشقم خود مادرم را ابراز کنم

فقط می خوام بگم ممنونم که مامانم هستی

***

بارانی از عشق و نمی هم ستاره ارزانی تویی که در تبار معصومانه‌ی نگاهت، چشمانِ خسته‌ی من ستاره می‌چیند. خوش‌آهنگ‌ترین نغمه‌های هستی نثار قلب خسته و صبورت. روزِ به اوج نشستنت مبارک.

***

متن انگلیسی استاتوس کوتاه روز مادر

Mothers are roses in the garden of life

Happy Mothers Day

مادران گلهای رز در باغ زندگی هستند

روز مادر مبارک

***

مادرم

بزرگترین معلم من

بهترین دوست من

ارزان ترین درمانگر من

***

