پیام تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ۱۴۰۴

از آسمان قدوسیان آواز کردند

درهای رحمت را دوباره باز کردند

در موسم میلاد یاس باغ عصمت

در باغ جنت بلبلان آواز کردند

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

..........

ز دامان خدیجه فخر زن‌ها شد عیان امشب

ز یمن مقدمش روشن زمین و آسمان امشب

تمام اهل عالم خادم آن آستان امشب

علی را همسر و گمراهیان را رهنما آمد

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

...........

خوش آمدی به زمین ای شروع زیبایی

تو عطر یاسی و نرگس تویی که زهرایی

تو آن طلوع قشنگی که در کنار علی

برای ظلمت شب‌های مکه آمده‌ای

اگر چه وصف کمال تو غیر ممکن بود

برای وصف خدا شرح بهترین غزلی

ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

...........

فاطمه نامی که با آن عشق می‌بازد خدا

فاطمه نوری کز آن بر خلق می‌نازد خدا

ما نه یاران دگر نه انبیا گویند کاش

در جزا ما را ز چشم او نیاندازد خدا

خجسته زادروز حضرت فاطمه زهرا (س) گرامی باد

...........

سینه اش بویید پیغمبر که مینوی من است

فاطمه هم فکر و هم سیما و هم خوی من است

یاد از بشکستن پهلوی او چون کرد گفت

بضعه من، روح ما بین دو پهلوی من است

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

...........

زهرا اگر نبود جهان و جنان چه بود

عرض و سما و مهر و مه و اختری نداشت

امضا نداشت حکم رسالت بدون او

پیغمبری به دهر چنین دختری نداشت

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

...........

عالم صدف است و فاطمه (س) گوهر او

گیتی عرض است و فاطمه (س) جوهر او

بر فضل و شرافتش همین بس که ز خلق

احمد (ص) پدر است و مرتضی (ع) شوهر او

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

...........

سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مؤمنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان بر همه زنان عالم مبارک باد

...........

دین خدا ز همت او جان گرفته است

زن با نگاه فاطمه عنوان گرفته است

زیباترین نمایش تابان روزگار

زهراست آنکه مانده در اذهان روزگار

ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر بر شما مبارک باد

...........

بر مقدم دختر پیمبر صلوات

بر چشمه‌ی پاک حوض کوثر صلوات

بر محضر حضرت محمد تبریک

بر مادر شیعیان حیدر صلوات

ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

...........

چون فاطمه مظهر خدای یکتاست

انوار خدا ز روی زهرا پیداست

همتای علی، در دو جهان بی همتاست

زهراست محمد و محمد زهراست

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

...........

در باغ نبوت از نهال توحید

هنگام سحر گلی شکوفا گردید

چون غنچه‌ی گل، خدیجه خندید چو دید

زهرا چو گُل محمدی می‌خندید

ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن مبارک باد

.............

ای خاک ره تو تاج سرها زهرا

ای قبر تو مخفی ز نظرها زهرا

تا باب شفاعت تو باز است چه غم

گر بسته شود تمام درها زهرا

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

.............

ای آنکه خدایت ز هواداران است

نازل به جهانْ فیض تو چون باران است

یا فاطمه مِهر تو بوَد روح نماز

مهر تو شفاعت گنه‌کاران است

ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر مبارک باد

.............

مفهوم حقیقی حیاتی بانو

با تو به زمین معنی و معنا دادند

تا اینکه به سوی آسمان‌ها بپریم

با نام شما به بالمان پا دادند

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک باد

............

شأن است و نشانه است بانوی کرم

الحق که یگانه است بانوی کرم

گویند شفاعتش به هرکس برسد

دنبال بهانه است بانوی کرم

میلاد حضرت زهرا (س) مبارک باد

............

فاطمه‌ای پاک بانوی بهشت

بر مشام آید ز تو بوی بهشت

تو خدای خویش را آئینه‌ای

مصطفی را محرم دیرینه‌ای

فاطمه‌ای شاهکار ذوالجلال

کوثر عشقی و خورشید کمال

ولادت حضرت فاطمه (س) بانوی دو عالم گرامی باد

............

شب فرخنده میلاد زهراست

فروغ معرفت از مکه پیداست

خدا امشب در رحمت گشوده

غبار از دیده خاتم زدوده

ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

............

امشب ملائک بر نبی تبریک گفتند

تا صبح گرد خانه‌اش پرواز کردند

آن دم که سر زد روی زهرا

سادات زین مادر به عالم ناز کردند

میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد

.............

خورشید زمینی خدا یا زهرا

ای زینت نام مصطفی یا زهرا

مدح تو همین بس که شدی تا محشر

همتای علی مرتضی یا زهرا

میلاد فاطمه زهرا (س) مبارک باد

.............

ای لطف تو بر گناه ضامن، زهرا

مهرت، محکِ کافر و مؤمن زهرا

کن لطف، برات کربلا بخش به ما

جان حسن و حسین و محسن، زهرا

بیستم جمادی الثانی، سالروز ولادت اختر تابناک آسمان عصمت، فاطمه زهرا (س) بر تمام شیعیان و محبان ولایت مبارک باد

...........

سرای احمد امشب رشک طور است

زمین و آسمان غرق سرور است

نهد پا در جهان دخت محمد (ص)

به راهش از جهان گلریز حور است

میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا به رسول، بانوی ملکوت و جبروت، حضرت صدیقه طاهره (س) گرامی باد

............

ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

.............

فاطمه یعنی شرف، یعنی حجاب

فاطمه فخر زنان، روز حساب

فاطمه یعنی رضای کردگار

شاهکار خلقت پروردگار

ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

انتهای پیام/