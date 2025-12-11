خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1725940
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۰ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۰ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

730,035

دلار (بازار آزاد)

1,251,500

یورو (صرافی بانک ملی)

849,659

یورو (بازار آزاد)

1,454,800

درهم امارات

340,350

پوند انگلیس

1,664,500

لیر ترکیه

29,400

فرانک سوئیس

1,556,100

یوان چین

176,900

ین ژاپن

798,620

وون کره جنوبی

853

دلار کانادا

902,000

دلار استرالیا

829,000

دلار نیوزیلند

721,900

دلار سنگاپور

962,600

روپیه هند

13,890

روپیه پاکستان

4,442

دینار عراق

973

پوند سوریه

113

افغانی

18,940

کرون دانمارک

194,700

کرون سوئد

134,200

کرون نروژ

123,100

ریال عربستان

333,380

ریال قطر

355,400

ریال عمان

3,245,700

دینار کویت

4,071,000

دینار بحرین

3,314,600

رینگیت مالزی

303,600

بات تایلند

39,240

دلار هنگ کنگ

160,600

روبل روسیه

15,870

منات آذربایجان

735,200

درام ارمنستان

3,270

لاری گرجستان

464,400

سوم قرقیزستان

14,290

سامانی تاجیکستان

135,700

منات ترکمنستان

355,900
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری