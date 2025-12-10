خانم دارستانی! اسناد پزشکی «سکته» خود را منتشر کنید!
روز گذشته و از تریبون مجلس اعلام شد خانم مهری طالبی دارستانی چند ساعت بعد از حضور در مرجع قضایی دچار مشکلات پزشکی شده است.
به گزارش ایلنا، پاسخ مرکز رسانه قوه قضاییه به این ادعا نشان میداد اظهارات بیان شده از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی و فضای مجازی با واقعیت ماجرا فاصله زیادی دارد.
در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه عنوان شده بود فرد مورد اشاره به عنوان مطلع و به منظور تحقیق در مورد تجمعات غیرقانونی فراخوانده شده است.
دو سوال و یک مطالبه در این رابطه حقیقت ماجرا را روشن خواهد کرد:
اول اینکه آیا اینکه خانم دارستانی ساعاتی پس از تحقیق دچار مشکلات پزشکی شدهاند صحت دارد یا فردای روز مراجعه به دادسرا به عنوان مطلع ،مشکلات برای وی به وجود آمده است؟.
دوم اینکه ایشان به عنوان متهم حاضر شده بوده است یا مطلع؟.
مطالبه مهم اینکه انتشار اسناد پزشکی از سوی خانم طالبی دارستانی کمک زیادی به روشن شدن ماجرا برای افکار عمومی خواهد کرد.
گزارش های مستند از منابع آگاه، حاکی است پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات، شامل ام آر آی، سیتی اسکن، داپلر کاروتید، داپلر عروق ورتبرال و بررسی های قلبی انجام شده، شواهدی مبنی بر مایوکاردیال اینفارکشن (سکته قلبی) و یا استروک(سربرو وسکولار اتک یا سکته مغزی) دیده نمیشود.
نکته مهم دیگر اینکه آیا هر کس یک روز بعد از حضور در مرجع قضایی اتفاقی برایش بیفتد در نتیجه انجام تحقیقات قضایی بوده است؟