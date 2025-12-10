قیمت گل روز مادر نجومی شد!
بررسی میدانی نشان می دهد قیمتها در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در فروشگاههای آنلاین و گلفروشیهای معتبر نشان میدهد که قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. اکنون: قیمت یک شاخه گل رز معمولی در برخی فروشگاهها بین ۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه میشود دستهگلهای ساده ۱۰ تا ۱۵ شاخه که سال گذشته در محدودهای بهمراتب پایینتر قرار داشتند، اکنون ۱.۵ تا ۲.۸ میلیون تومان فروخته میشوند.
باکسها و سبدهای هدیه روز مادر نیز از ۳ میلیون تومان آغاز شده و در برخی مدلها به ۶ میلیون تومان هم رسیده است.
یک گلفروش در خیابان شریعتی میگوید افزایش هزینه واردات، مشکلات حملونقل، افزایش هزینه نگهداری گل و جهش تقاضا در روزهای منتهی به مناسبتها مهمترین دلایل این رشد قیمت است. به گفته آنها، امسال نوسان قیمتها چنان شدید بوده که بسیاری از مشتریان هنگام شنیدن قیمت یک شاخه رز، ابتدا تصور میکنند اشتباهی رخ داده است.
مردم نیز از این وضعیت گلایه دارند. بسیاری معتقدند که هدیهی سنتی و ساده روز مادر که همیشه نمادی از ابراز محبت بوده، امسال به یک کالای لوکس تبدیل شده است. برخی کاربران شبکههای اجتماعی نوشتهاند که برای خرید یک شاخه رز هم باید حساب بانکی را چک کنیم یا قیمت گل از شیرینی و طلا هم سریعتر افزایش پیدا میکند.
اگر این روند ادامه یابد، هدایای طبیعی و عاطفی مثل گل بهتدریج از سبد خرید بخش بزرگی از مردم حذف خواهد شد و به کالایی مختص قشرهای خاص تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادهها امسال ناچار شدهاند بین گل رز، گل ارزانتر یا حتی گزینههای غیرگل یکی را انتخاب کنند. با این حال، بسیاری از فروشندگان پیشبینی میکنند که در شب روز مادر، با وجود قیمتهای بالا، تقاضای احساسی همچنان بازار را شلوغ خواهد کرد.
امسال روز مادر در حالی فرا میرسد که شاخه گل رز، سادهترین هدیه این روز، بیش از همیشه از دسترس بسیاری از مردم دور شده است.