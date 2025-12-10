تذکر حجاب احمد مهران فر به همسرش در میان سیل جمعیت+فیلم
ویدیویی از تذکر حجاب احمد مهران فر بازیگر نقش ارسطو در سریال پایتخت به همسرش در شبکه های اجتماعی وایرال شده است.
بهتازگی ویدیویی از تذکر حجاب احمد مهرانفر به همسرش، مونا فائز پور، در شبکههای اجتماعی منتشر شده و در میان کاربران بهطور گسترده وایرال شده است. این موضوع توجه زیادی را به خود جلب کرده و واکنشهای متعددی برانگیخته است.
زندگی شخصی احمد مهرانفر
احمد مهرانفر چند سال پیش با مونا فائز پور ازدواج کرده است. نتیجه این ازدواج، پسری به نام نیک میباشد. این بازیگر با به نمایش گذاشتن استعدادهای خود در نقشهای مختلف، بهویژه شخصیت ارسطو در سریال پایتخت، جایگاه ویژهای در ذهن مخاطبان ایرانی به دست آورده است.