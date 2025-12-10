خبرگزاری کار ایران
تذکر حجاب احمد مهران فر به همسرش در میان سیل جمعیت+فیلم

کد خبر : 1725681
لینک کوتاه کپی شد.

ویدیویی از تذکر حجاب احمد مهران فر بازیگر نقش ارسطو در سریال پایتخت به همسرش در شبکه های اجتماعی وایرال شده است.

به‌تازگی ویدیویی از تذکر حجاب احمد مهران‌فر به همسرش، مونا فائز پور، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در میان کاربران به‌طور گسترده وایرال شده است. این موضوع توجه زیادی را به خود جلب کرده و واکنش‌های متعددی برانگیخته است.

حجم ویدیو: 4.69M | مدت زمان ویدیو: 00:00:59 دانلود ویدیو

زندگی شخصی احمد مهران‌فر

احمد مهران‌فر چند سال پیش با مونا فائز پور ازدواج کرده است. نتیجه این ازدواج، پسری به نام نیک می‌باشد. این بازیگر با به نمایش گذاشتن استعدادهای خود در نقش‌های مختلف، به‌ویژه شخصیت ارسطو در سریال پایتخت، جایگاه ویژه‌ای در ذهن مخاطبان ایرانی به دست آورده است.

 

