چه کسانی شب یلدا سود سهام عدالت دریافت میکنند؟
پیشبینی میشود مرحله اول سود سهام عدالت پیش از شب یلدا به حساب مشمولان واریز شود.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی آذرماه، اخبار مربوط به واریز یا عدم واریز سود سهام عدالت به یکی از مهمترین دغدغههای سهامداران تبدیل شده است.
بر اساس تجربه سالهای گذشته، مشمولان سهام عدالت منتظر دریافت مرحلهای از سود خود هستند که معمولاً پیش از شب یلدا واریز میشود و بهعنوان نوعی «عیدی حمایتی» برای تأمین بخشی از مایحتاج شب یلدا مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه مرحله قبلی این سود در ماههای گذشته پرداخت شد، اکنون بسیاری از سهامداران این سوال را دارند که آیا سود مرحله بعدی قبل از شب یلدا واریز خواهد شد یا خیر.
به گفته رئیس اتحادیه سهام عدالت کشور، مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۴ که مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ است، در روزهای پایانی آذرماه و پیش از شب یلدا واریز خواهد شد. این سود به طور خودکار به حساب سهامداران دارای شماره شبای صحیح و فعال واریز میشود و کسانی که حساب بانکی یا شماره شبای خود را اصلاح نکرده باشند، ممکن است در این مرحله موفق به دریافت سود نشوند.
چه کسانی شب یلدا سود سهام عدالت دریافت میکنند؟
بر اساس اعلام منابع رسمی این افراد مشمول دریافت مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۴ هستند:
دارندگان سهام فعال که شماره شبا بانکی آنها صحیح است، سود به صورت خودکار واریز میشود. مشمولانی که در مرحله قبل موفق به دریافت سود نشدهاند، باید اطلاعات بانکی خود را بررسی و اصلاح کنند. وراث سهامداران فوتشده پس از احراز هویت و ثبت اطلاعات قانونی میتوانند سود مربوطه را دریافت کنند
مبلغ سود سهام عدالت ۱۴۰۴ چقدر است؟
در مرحله قبلی واریز سود که مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ بود، بیش از ۴۴ میلیون سهامدار سود خود را دریافت کردند. میزان سود پرداختی بر اساس ارزش سهام به شرح زیر بود:
ارزش سهام ۴۹۲ هزار تومان → سود ۸۱۴ هزار تومان
ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومان → سود ۸۸۱ هزار تومان
ارزش سهام ۱ میلیون تومان → سود ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
شرکت سپردهگذاری مرکزی هنوز جزئیات نهایی سود سهام عدالت برای عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ را اعلام نکرده است و مبالغ مرحله بعدی پس از دریافت و محاسبه سهم هر مشمول، به صورت مرحلهای واریز خواهد شد.