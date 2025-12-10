خواننده مشهور به دست فرزندش به قتل رسید

پلیس سانتامونیکا اعلام کرد مأموران پس از دریافت تماس اضطراری ۹۱۱ درباره یک حمله در حال وقوع، به خانه‌ای در بلوک ۱۷۰۰ خیابان دلاور اعزام شدند. هنگامی که نیروهای پلیس وارد خانه شدند، همسر قربانی در آستانه در حضور داشت و مأموران در داخل خانه با پیکر خونین جوبیلنت ساکس روبه‌رو شدند؛ او دچار جراحات شدید ناشی از ضربات چاقو بود و امدادگران پس از حضور، مرگ وی را اعلام کردند.

مایکا ساکس، پسر قربانی، در خانه حضور داشت و بدون مقاومت بازداشت شد. پلیس اعلام کرد که سلاح مربوط به حادثه کشف شده و پرونده برای تصمیم‌گیری درباره اقامه دعوی به دفتر دادستانی لس‌آنجلس ارسال خواهد شد. مقام‌های پلیس همچنین تأیید کرده‌اند که مظنون سابقه مشکلات روانی دارد و با مأموران همکاری می‌کند، اما هنوز مشخص نیست چه مشاجره یا انگیزه‌ای منجر به این واقعه شده است.

همسایگان که شاهد حضور نیروهای پلیس و پزشکی قانونی در محل بودند، از شوک و نگرانی خود نسبت به این حادثه در محله‌ای معمولاً آرام سخن گفتند. یکی از آنان گفت: «نوار زرد پلیس را که دیدم فهمیدم اتفاقی جدی افتاده… خیلی ناراحت‌کننده است، آن هم نزدیک تعطیلات.»

زندگی هنری جوبیلنت ساکس

جوبیلنت ساکس از خوانندگان برجسته اپرا و گاسپل آمریکا بود و در سال ۲۰۱۰ برای ایفای نقش کشیش در اثر «عشای ربانی» لئونارد برنستاین نامزد دریافت جایزه گرمی شد. روزنامه گاردین نیز اجرای او در این نقش را «تماشایی و دشوار» توصیف کرده بود.

حرفه هنری او چندین دهه ادامه داشت و ساکس روی صحنه‌های معتبر جهان ازجمله اپرای متروپولیتن، دویچه اوپر برلین، کارنگی هال، مرکز کندی، باربیکن لندن، تئاتر آپولو و هالیوود بول اجرا کرد. او از کودکی با صدای سوپرانو آوازخوانی را آغاز کرد و بعدها به‌عنوان باریتون و در سبک‌های جاز و گاسپل نیز فعالیت داشت.

خانواده و نزدیکان ساکس او را انسانی مهربان و هنرمندی متعهد به جامعه‌اش توصیف کرده‌اند. دخترعموی او درباره‌اش گفته است: «او خواننده‌ای شگفت‌انگیز و شخصیتی نورانی بود. هرگز فراموش نکرد از کجا آمده است.»

منبع خبرآنلاین

