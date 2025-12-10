کلاهبرداری جدید پیامکی به مناسبت شب یلدا
رئیس پلیس فتای پایتخت هشدار داد درخصوص یک کلاهبرداری پیامکی جدید با موضوع شب یلدا به مردم هشدار داد.
سردار داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به ترفندهای مختلف کلاهبرداران سایبری گفت: متأسفانه، علیرغم تلاشهای انجامشده، هنوز هم نیمی از پروندههای پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری از طریق فیشینگ یا ارسال لینکهای آلوده است که میطلبد شهروندان در مواجهه با پیامهایی که حاوی لینک هستند، دقت بیشتری داشته باشند.
رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: به این شکل که برای افراد پیامکی ارسال می شود که در آن ذکر شده «برای شب یلدا نفری ۴ میلیون واریز میکنند، روی لینک بزن تا جا نمونی» و از این طریق افراد را ترغیب میکنند روی لینک کلیک کنند.
وی افزود: این پیامک ها ممکن است از شماره فردی برای شما ارسال شود که او را میشناسید و جزو مخاطبان تلفن همراه شماست، زیرا وقتی تلفن فرد هک میشود، برای مخاطبان دیگر نیز این پیام ارسال میشود. بر همین اساس فقط چون فرد آشنایی به شما چنین پیامکی را ارسال کرده، روی لینک کلیک نکنید.
رئیس پلیس فتای پایتخت تأکید کرد: به محض اینکه تلفن همراه شما هک شد، آن را روی حالت پرواز قرار داده و فورا به پلیس فتا مراجعه کنید.
معظمی گودرزی هشدار داد که تمام سازمانها، نهادهای دولتی و بانکها با سرشمارهای که به نام آن نهاد یا بانک است برای شما پیامک ارسال میکنند و نباید به پیامکهایی که با شماره شخصی ارسال میشوند، اعتماد کرد.