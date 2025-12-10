خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کلاهبرداری جدید پیامکی به مناسبت شب یلدا

کلاهبرداری جدید پیامکی به مناسبت شب یلدا
کد خبر : 1725524
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس فتای پایتخت هشدار داد درخصوص یک کلاهبرداری پیامکی جدید با موضوع شب یلدا به مردم هشدار داد.

 
 

سردار داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به ترفندهای مختلف کلاهبرداران سایبری گفت: متأسفانه، علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، هنوز هم نیمی از پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری از طریق فیشینگ یا ارسال لینک‌های آلوده است که می‌طلبد شهروندان در مواجهه با پیام‌هایی که حاوی لینک هستند، دقت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه نزدیک به مناسبت شب یلدا هستیم، افزود: با توجه به این موضوع شاهد وقوع یک نوع کلاهبرداری جدید به بهانه این مناسبت خاص در پایان آذر ماه هستیم.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: به این شکل که برای افراد پیامکی ارسال می شود که در آن ذکر شده «برای شب یلدا نفری ۴ میلیون واریز می‌کنند، روی لینک بزن تا جا نمونی» و از این طریق افراد را ترغیب می‌کنند روی لینک کلیک کنند.

معظمی گودرزی گفت: وقتی روی لینک کلیک می‌شود، می‌بینیم که بدافزاری روی تلفن همراه نصب می شود که باعث می‌شود تمام اطلاعات تلفن همراه اعم از اطلاعات و رمزهای حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد و این‌چنین حساب افراد را خالی می‌کنند.

وی افزود: این پیامک ها ممکن است از شماره فردی برای شما ارسال شود که او را می‌شناسید و جزو مخاطبان تلفن همراه شماست، زیرا وقتی تلفن فرد هک می‌شود، برای مخاطبان دیگر نیز این پیام ارسال می‌شود. بر همین اساس فقط چون فرد آشنایی به شما چنین پیامکی را ارسال کرده، روی لینک کلیک نکنید.

رئیس پلیس فتای پایتخت تأکید کرد: به محض اینکه تلفن همراه شما هک شد، آن را روی حالت پرواز قرار داده و فورا به پلیس فتا مراجعه کنید.

معظمی گودرزی هشدار داد که تمام سازمان‌ها، نهادهای دولتی و بانک‌ها با سرشماره‌ای که به نام آن نهاد یا بانک است برای شما پیامک ارسال می‌کنند و نباید به پیامک‌هایی که با شماره شخصی ارسال می‌شوند، اعتماد کرد.

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری