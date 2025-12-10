خبرگزاری کار ایران
بهترین نوشیدنی طبیعی برای کاهش چربی خون

چای سبز بهترین نوشیدنی طبیعی برای کاهش چربی خون و تقویت متابولیسم است.

دمنوش چای سبز یکی از مؤثرترین نوشیدنی‌های گیاهی برای کاهش چربی خون و افزایش متابولیسم بدن است. ترکیبات آنتی‌اکسیدانی مانند کاتچین با کاهش کلسترول بد (LDL)، تقویت قلب و افزایش چربی‌سوزی، نقش مهمی در سلامت عمومی ایفا می‌کنند.

مصرف منظم این دمنوش به بهبود گردش خون، کاهش التهاب، کنترل وزن و پیشگیری از بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. برای حفظ خواص آن، چای سبز باید با آب ۸۰ درجه و به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشد. بهترین زمان مصرف، نیم‌ساعت پیش یا دو ساعت پس از غذاست.

 

منبع خبرگزاری دانشجو
