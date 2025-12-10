خبرگزاری کار ایران
جزئیات تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز+ فیلم
مدیر طرح سی‌ان‌جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: فراخوان خودروهای شخصی از آبان ماه اعلام کردیم از مرداد ۱۴۰۴ خودروهای مدل ۹۷ به بالا و از آبان امسال ۹۴ به بالا رو ما فراخوان دادیم و به صورت کاملاً رایگان تبدیل می‌کنیم.

سالاری، مدیر طرح سی‌ان‌جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر مراجعه کردن به سایت ما ثبت نام موفق داشتند در حال حاضر صف ما هم تقریباً ۲۷ هزار نفر قرار دارند و استقبال خیلی خوبی شده است.

فعلا تمامی متقاضیان خودروهای عمومی(وانت، تاکسی و تاکسیهای اینترنتی) که از طریق وزارت کشور به ما معرفی شدند می‌توانند  به سایت معرفی شده مراجعه کنند.

این طرح کاملا رایگان است.

