قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1725382
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۹ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۹ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

731,509

دلار (بازار آزاد)

1,253,800

یورو (صرافی بانک ملی)

850,363

یورو (بازار آزاد)

1,453,900

درهم امارات

340,200

پوند انگلیس

1,663,000

لیر ترکیه

29,400

فرانک سوئیس

1,549,400

یوان چین

176,800

ین ژاپن

796,020

وون کره جنوبی

853

دلار کانادا

903,100

دلار استرالیا

830,900

دلار نیوزیلند

723,300

دلار سنگاپور

961,400

روپیه هند

13,890

روپیه پاکستان

4,474

دینار عراق

971

پوند سوریه

112

افغانی

18,920

کرون دانمارک

194,600

کرون سوئد

133,700

کرون نروژ

123,400

ریال عربستان

333,240

ریال قطر

355,000

ریال عمان

3,244,300

دینار کویت

4,067,900

دینار بحرین

3,314,000

رینگیت مالزی

303,700

بات تایلند

39,220

دلار هنگ کنگ

160,500

روبل روسیه

16,280

منات آذربایجان

734,900

درام ارمنستان

3,270

لاری گرجستان

464,200

سوم قرقیزستان

14,280

سامانی تاجیکستان

136,000

منات ترکمنستان

356,900
