صبح روز چهارشنبه هفته گذشته س.شیرمحمدلی که برای خرید نان از منزل خارج شده، دیگر بازنگشت. موضوع از سوی خانواده به پلیس شهرستان گنبدکاووس اطلاع داده شد تا اینکه حوالی ساعت 12 همان شب، جسد این خانم در کیسه‌ای در نزدیکی محل زندگی‌اش کشف شد.

بررسی‌های پزشکی قانونی نشان می‌داد که علت قتل، خفگی بوده و پس از بررسی محل کشف جسد و آغاز تحقیقات و بررسی‌های فنی همان شب، یک مظنون شناسایی و دستگیر شد.

مظنون این پرونده که طبق گفته اهالی یک عکاسی در همان حوالی دارد مورد بازجویی قرار گرفت. پلیس برای یافتن شواهد و مدارک مستند به محل کار این فرد که نزدیک به محل سکونت مقتول بوده، رفت و سرنخ‌های مهم و غیرقابل انکاری به دست آورد و ظن قتل از سوی متهم تقویت شد.

مظنون این پرونده که با مستندات و شواهدی که پلیس از محل کارش به دست آورده بود، دیگر نمی‌توانست این جنایت را انکار کند، لب به اعتراف گشود و به قتل س. شیرمحمدلی مادری که 4 فرزند داشت، اعتراف کرد.

سرهنگ نادعلی صادقی، فرمانده انتظامی گنبدکاووس در این باره گفته که به دنبال اعلام گزارش مفقودی یک خانم جوان از اهالی گنبدکاووس و کشف پیکر بی‌جان وی در یکی از معابر شهری، رسیدگی به موضوع به‌سرعت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و شبانه‌روزی، موفق شدند، قاتل را در کمتر از 48 ساعت شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، طی عملیاتی ضربتی دستگیر کنند. متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله محکم پلیس، به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را سرقت اعلام کرد.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس همچنین با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی، تصریح کرد: باتوجه به انتشار برخی شایعات درباره انگیزه و جزئیات این حادثه، از شهروندان خواست تا اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.

در روزهای گذشته با حضور متهم در محل قتل، بازسازی صحنه انجام شد؛ جمعی از مردم و نزدیکان مقتول نیز با حضور در محل، خشم و ناراحتی خود را از این اتفاق تلخ ابراز کردند و دستگاه قضایی خواستند که عدالت اجرا و قاتل به اشد مجازات برسد.

محمد ارمی، دادستان این شهرستان هم گفته پیکر بی جان زن جوانی که در یکی از خیابان‌های نزدیک محل زندگی وی کشف و شده بود به پزشکی قانونی انتقال یافت و مشخص شد به علت خفگی جان باخته است.

دادستان گنبدکاووس تصریح کرد: متهم پس از مواجهه با قرائن به قتل اعتراف کرد و انگیزه خود را سرقت طلاهای این خانم اعلام کرد. متهم بازداشت است و پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای این شهرستان، تشکیل و در حال رسیدگی است.

قتل زن جوانی که مادر 4 فرزند است، سبب جریحه دار شدن احساسات مردم گنبدکاووس شده است. هرچند ضدانقلاب که طبق معمول نانش را در خون مردم ایران می‌زند و می‌خورد، وارد عمل شده و می‌خواهد با گل‌آلود کردن آب، ماهی خودش را بگیرد؛ اما پلیس توانست در کمتر از 48 ساعت قاتل را شناسایی و بازسازی صحنه جرم را انجام دهد. دستگاه قضایی نیز بارها تأکید کرده است که به هیچ وجه با مجرمان جرایم خشن، مماشاتی نخواهد کرد.