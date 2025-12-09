خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1725086
طی ۳ هفته گذشته فقط در یکی از بیمارستان های مشهد، ۶ نفر به دلیل مصرف خرمالو با پوست، درحالی بستری شدند که ۳ نفر از آنان زیرتیغ جراحی قرار گرفتند که دچار بیماری های وحشتناک گوارشی و انسداد روده شده بودند.

 ماجرای وحشتناک «خرمالو» در اتاق های عمل بیمارستانی هنگامی فاش شد که طی روزهای گذشته چند بیمار با علایم دردهای شدید شکمی و روده‌ای به بیمارستان ۱۷ شهریور مشهد مراجعه کردند و بنا به تشخیص پزشکان ، زیرتیغ جراحی قرارگرفتند.

به گفته یکی از پزشکان جراح حاذق بیمارستان، در طی چند سال گذشته و در فصول مصرف «خرمالو» و «انار»، افرادی با دردهای شدید معده یا انسداد روده به مراکز درمانی مراجعه می کنند که پس از بررسی های تخصصی درمانی و آندوسکوپی مشخص می شود توده ای به شکل و اندازه یک نارنگی در معده وجود دارد که گاهی از طریق آندوسکوپی و خرد کردن توده ، بیماری درمان می شود اما در بسیاری از این بیماران باید با روش های جراحی، توده را خارج کرد.

این پزشک اینگونه ادامه می‌دهد: در پنجمین عمل جراحی مشابه که در اتاق عمل بیمارستان انجام دادیم نیز توده بزرگ «خرمالو» را از معده یک بیمار مرد بیرون آوردیم که بیمار مدعی بود ۵ خرمالو را با پوست خورده است؛ البته او بیان کرد در کنار«خرمالو» انار هم مصرف کرده ولی ما بعد از بررسی «توده خرمالو» دانه های انار را درون آن ندیدیم؛ با این حال در عمل های دیگر دانه های انار هم درون توده به هم چسبیده خرمالو وجود داشت.

 

منبع خراسان
