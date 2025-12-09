هشدار مجری آمریکایی؛ موج تکاندهنده خودکشی در میان سربازان اسرائیلی! + فیلم
کیم ایورسن، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: آمارها واقعاً تکاندهنده است. مقایسهٔ نرخ خودکشی در ارتش اسرائیل با ارتشهای دیگر نشان میدهد اختلاف بهقدری زیاد است که نادیده گرفتنش ممکن نیست. اکنون ارتش اسرائیل با نرخ حدود ۱۵۰ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر روبهرو است؛ یعنی شش برابر آمریکا و ۱۳ تا ۱۷ برابر انگلیس. این ارقام نشان میدهد بحرانی جدی در ساختار ارتش اسرائیل جریان دارد.