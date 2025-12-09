خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار مجری آمریکایی؛ موج تکان‌دهنده خودکشی در میان سربازان اسرائیلی! + فیلم

هشدار مجری آمریکایی؛ موج تکان‌دهنده خودکشی در میان سربازان اسرائیلی! + فیلم
کد خبر : 1725042
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: آمارها واقعاً تکان‌دهنده است.

کیم ایورسن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: آمارها واقعاً تکان‌دهنده است. مقایسهٔ نرخ خودکشی در ارتش اسرائیل با ارتش‌های دیگر نشان می‌دهد اختلاف به‌قدری زیاد است که نادیده گرفتنش ممکن نیست. اکنون ارتش اسرائیل با نرخ حدود ۱۵۰ خودکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر روبه‌رو است؛ یعنی شش برابر آمریکا و ۱۳ تا ۱۷ برابر انگلیس. این ارقام نشان می‌دهد بحرانی جدی در ساختار ارتش اسرائیل جریان دارد.

 

منبع سپاه سایبری پاسداران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری