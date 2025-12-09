رکود بازار طلای نو در آستانه روز زن و شب یلدا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: واحدهای ساخت طلا، کارگران خود را تا یکسوم کاهش دادهاند.
نادر بذرافشان گفت: سال گذشته هم که طلا در بازه قیمتی ۶ تا ۷ میلیون تومانی بود، به دلیل شرایط اقتصادی مردم، مناسبتها نیز به بازار طلا رونقی ندادند.
با وجود نزدیک بودن روز زن و پس از آن شب یلدا، بعید میدانم وضعیت دادوستدها در بازار طلا بهتر شود یا رونقی شکل بگیرد.
طلا به آخرین دارایی در سبد خرید خانوادهها تبدیل شده و اگر هم پساندازی برای مردم باقی بماند، معمولاً آن را صرف هزینههای جاری میکنند.
بخش مهمی از رشد قیمت طلا در روزهای اخیر به افزایش قیمت دلار در بازار داخل بازمیگردد.