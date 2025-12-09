پراید سعید جلیلی به لحاظ امنیتی ارتقا یافته است

در پی اظهارات اخیر جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس در گفت‌وگویی اینترنتی که گفته بود هزینه ای معادل دو دستگاه بنز S۵۰۰ برای ضدگلوله سازی خودروی تیبای سعید جلیلی صرف شده بود. دفتر جلیلی در توضیحاتی با تکذیب این اظهارات اعلام کرده است که خودروی تیبای مورد استفاده وی اصلاً ضد گلوله نیست و تنها خودرویی که به لحاظ امنیتی ارتقا یافته، یک دستگاه پراید بوده است.

دفتر جلیلی یادآور شده است: این اقدام نیز نه به خواست شخص بلکه با فشارهای نهادهای نظارتی و در شرایط خاص امنیتی سال ۱۳۸۹ – دوره اوج ترورها – انجام شده و هزینه ارتقای امنیتی آن پراید در آن مقطع، حدود ۸ میلیون تومان بوده است، مبلغی که فاصله نجومی با ارقام ادعایی دارد.