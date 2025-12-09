خبرگزاری کار ایران
قیمت خودرو امروز 18 آذر 1404 + جدول
قیمت خودرو امروز 18 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.

قیمت خودرو امروز 18 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات افزایشی نرخ ارز، روند صعودی قیمت‌ها را حفظ کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات تورمی همچنان نقش اصلی را در رفتار قیمتی فروشندگان ایفا می‌کند و با وجود رشد قیمت‌ها، سطح تقاضا در بازار کاهش یافته است.

 کاهش حدود ۱۰ درصدی عرضه خودرو به بازار در کنار تداوم ابهام در سیاست‌های واردات، امکان اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت را محدود کرده است. در این شرایط، کارشناسان معتقدند که مسیر حرکت قیمت خودرو همچنان افزایشی اما با شیب ملایم باقی می‌ماند و تحولات سیاسی و اقتصادی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر این روند ایفا کند.

قیمت خودروهای داخلی

دنا پلاس اتوماتیک در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر این اساس، این سدان داخلی 30 میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و 540 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 29 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 295 میلیون تومان رسید.

کوییک GXR (رینگ فولادی) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات سایپا را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی رشد 13 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 727 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، شاهین GL نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 320 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودرو امروز 18 آذر 1404 + جدول

قیمت خودروهای مونتاژی

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد و روی قله چهار میلیارد و 90 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، رسپکت 2 افزایش قیمت 50 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 140 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

کی‌ام‌سی T9 افزایش بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 840 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی J7 نسبت به روز معاملاتی پیشین، رشد بهای 60 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 710 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

هایما 7X نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 660 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود. از طرف دیگر، چانگان CS55 رشد 45 میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی 3 میلیارد و 200 میلیون تومان به بازار آزاد رسید.

قیمت خودرو امروز 18 آذر 1404 + جدول

برای اطلاع از آخرین تحولات بازار خودرو ایران صفحه قیمت خودرو تجارت‌نیوز را دنبال کنید.

 

