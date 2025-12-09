قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۱۸ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
29,700
|
بالاترین قیمت روز
|
29,700
|
پایین ترین قیمت روز
|
29,100
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
100
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
|
نرخ بازگشایی بازار
|
29,200
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۱۸ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
29,000
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%2.41
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
700