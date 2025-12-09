خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1724808
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۸ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۸ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

730,085

دلار (بازار آزاد)

1,260,300

یورو (صرافی بانک ملی)

849,446

یورو (بازار آزاد)

1,467,700

درهم امارات

344,060

پوند انگلیس

1,681,600

لیر ترکیه

29,700

فرانک سوئیس

1,562,800

یوان چین

178,600

ین ژاپن

810,090

وون کره جنوبی

863

دلار کانادا

912,500

دلار استرالیا

836,100

دلار نیوزیلند

728,200

دلار سنگاپور

971,600

روپیه هند

14,000

روپیه پاکستان

4,491

دینار عراق

983

پوند سوریه

114

افغانی

19,180

کرون دانمارک

196,400

کرون سوئد

134,300

کرون نروژ

124,600

ریال عربستان

336,960

ریال قطر

359,200

ریال عمان

3,281,000

دینار کویت

4,114,000

دینار بحرین

3,350,700

رینگیت مالزی

307,300

بات تایلند

39,540

دلار هنگ کنگ

162,300

روبل روسیه

16,690

منات آذربایجان

743,300

درام ارمنستان

3,310

لاری گرجستان

469,500

سوم قرقیزستان

14,440

سامانی تاجیکستان

138,300

منات ترکمنستان

361,900
