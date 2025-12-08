شیخی همچنین درباره مصرف نادرست یا افراطی فرآورده‌های گیاهی هشدار داد و گفت: مصرف بی‌رویه اسانس‌ها و عصاره‌های غلیظ گیاهی می‌تواند موجب تحریک مخاط، تهوع یا ناراحتی‌های گوارشی شود، ولی مصرف متعادل دمنوش‌های رقیق‌شده در طول روز، رویکردی ایمن و کمک‌کننده است.

وی به خواص گیاهان پرمصرف نیز اشاره کرد و توضیح داد: بابونه اثر ضدالتهابی دارد، آویشن با ترکیباتی مانند تیمول و کارواکرول خاصیت ضدویروسی نشان داده، پونه در رفع احتقان و عفونت‌های خفیف مفید است و عناب با داشتن آنتی‌اکسیدان فراوان، می‌تواند به کاهش التهاب دستگاه تنفسی کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان به بیماران مبتلا به آنفلوانزا توصیه کرد: مصرف غذاهای سبک و گرم نظیر سوپ، فرنی، حلیم رقیق، سبزیجات پخته، تخم‌مرغ، مرغ و ماهی، نوشیدن حداقل ۸ لیوان مایعات گرم در روز و گنجاندن میوه‌هایی مانند پرتقال، نارنگی، سیب و کیوی در رژیم روزانه می‌تواند روند بهبود را تسریع کند.