مصرف بیش از حد دمنوش‌های گیاهی برای آنفلوانزا می‌تواند خطرناک باشد

عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: مصرف دمنوش‌هایی مانند بابونه، ویشن، پونه و عناب می‌تواند با کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی و تسکین علائم تنفسی مؤثر باشد، اما این ترکیبات تنها نقش حمایتی دارند و به‌هیچ‌وجه جایگزین درمان‌های دارویی و استاندارد آنفلوانزا نمی‌شوند.

مهدیه شیخی وی با بیان اینکه شواهد علمی در مطالعات انسانی برای تایید قطعی اثر این گیاهان در درمان مستقیم آنفلوانزا کافی نیست، افزود: بیشتر داده‌های موجود حاصل تحقیقات آزمایشگاهی یا مطالعات حیوانی است و هنوز هیچ گیاه دارویی به عنوان یک عامل درمانی قطعی معرفی نشده است. به همین دلیل بیماران باید از دمنوش‌ها در کنار نسخه‌های پزشکی و نه به‌عنوان یک روش جایگزین استفاده کنند.

 

شیخی همچنین درباره مصرف نادرست یا افراطی فرآورده‌های گیاهی هشدار داد و گفت: مصرف بی‌رویه اسانس‌ها و عصاره‌های غلیظ گیاهی می‌تواند موجب تحریک مخاط، تهوع یا ناراحتی‌های گوارشی شود، ولی مصرف متعادل دمنوش‌های رقیق‌شده در طول روز، رویکردی ایمن و کمک‌کننده است.

وی به خواص گیاهان پرمصرف نیز اشاره کرد و توضیح داد: بابونه اثر ضدالتهابی دارد، آویشن با ترکیباتی مانند تیمول و کارواکرول خاصیت ضدویروسی نشان داده، پونه در رفع احتقان و عفونت‌های خفیف مفید است و عناب با داشتن آنتی‌اکسیدان فراوان، می‌تواند به کاهش التهاب دستگاه تنفسی کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان به بیماران مبتلا به آنفلوانزا توصیه کرد: مصرف غذاهای سبک و گرم نظیر سوپ، فرنی، حلیم رقیق، سبزیجات پخته، تخم‌مرغ، مرغ و ماهی، نوشیدن حداقل ۸ لیوان مایعات گرم در روز و گنجاندن میوه‌هایی مانند پرتقال، نارنگی، سیب و کیوی در رژیم روزانه می‌تواند روند بهبود را تسریع کند.

منبع خبرفوری
