جزئیات قتل همسر رئیس تعزیرات همدان
پسر جوان بعد از اینکه دید مادرش دوباره مورد خشونت از سوی پدرش قرار گرفته، تحمل خود را از دست داد و با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رساند.
صبح روز پنجشنبه دهم آذرماه امسال جسد میرزایی همسر مرضیه یونسی در خانهشان کشف شد. مرضیه یونسی سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان و از بانوان تاثیرگذار این استان است که پیشتر بارها همکاران و افرادی که با ایشان در ارتباط بودند، او را با صورتی کبود مشاهده کرده بودند، اما هیچ کس فکرش را هم نمیکرد که این زن با چنین جایگاه اجتماعی مورد خشونت خانگی باشد.وقوع این قتل درست همزمان با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و در حالی که لایحه امنیت زنان پس از ۱۴ سال همچنان در صف انتظار معطل مانده است؛ بسیار جای تامل پیدا کرد. حالا این سوال وجود دارد که وقتی زنی در مقام یک مدیر دولتی و با جایگاه اجتماعی ویژه با خشونت خانگی مواجه میشود، تکلیف بقیه زنان چیست؟
دستگیری قاتل و بیان انگیزهاش
پس از کشف جسد رضا میرزایی، تحقیقات و تلاش تیم جنایی استان همدان برای یافتن ردی از عامل جنایت آغاز و مشخص شد که مقتول دقایقی قبل از وقوع جنایت با پسر ۲۸ساله خود درگیر شده بود و به این ترتیب اقدامات پلیسی و قضایی برای دستگیری متهم کلید خورد.
در فاصله زمانی کمی از وقوع جنایت متهم بازداشت شد. او در برخورد ابتدایی با ماموران جنایی انگیزه خود از قتل پدرش را در دفاع از مادرش عنوان کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان در واکنش به این ماجرا از کشف قتل یک شهروند بر اثر اختلافات خانوادگی و دستگیری قاتل ۲۸ساله در این شهر خبر داد و گفت: جوان ۲۸ سالهای در شهرستان همدان در جریان اختلافات خانوادگی، پدر خود را با سلاح سرد مورد حمله قرار داد.
وی افزود: مصدوم بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه بهدلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد. قاتل در زمان کوتاهی پس از حادثه توسط پلیس شهرستان همدان دستگیر شد. تحقیقات تخصصی برای روشن شدن دقیق علل و انگیزه قتل ادامه دارد. گفته میشود این قتل در حمایت از مادر خانواده رخ داده است.
بارها سروصدای دعوای زن و شوهری آنها را شنیده بودیم
در حالی که موقعیت اجتماعی این خانم باعث شد که خبر قتل شوهرش در استان همدان بحثبرانگیز باشد، تعدادی از نزدیکان او که از این حادثه بهشدت متاثر بودند در واکنش به ماجرا صحبتهایی را مطرح کردند. خانم یونسی ۲ فرزند پسر دارد که فرزند ارشد او الان به اتهام قتل پدرش بازداشت شده است.
یکی از همسایههای قدیمی این خانواده گفت: اواسط دهه ۸۰ بود که با این خانواده همسایه بودیم و بارها شاهد سروصدای دعوای زن و شوهری آنها بودیم. آن زمان همین فرزندشان که الان بازداشت شده، حدود ۵ یا ۶ سال داشت و در خانهشان شاهد اختلافات و درگیریهای پدر و مادرش بود. یک بار ما شاهد خشونت شدید خانگی علیه خانم خانه بودیم تا حدی که نیمی از صورتش کبود شده بود.
نشانهها حاکی از آن است که این اختلافات حتی در سالهای اخیر هم ادامه داشته است، تا جایی که حتی خانم یونسی با چهره کبود در محل کارش نیز حاضر شده بود.
جزئیات روز حادثه
روز حادثه خانم یونسی بار دیگر با شوهرش درگیر و از خانه خارج شده و به یک هتل رفته بود. زمانی که فرزندش پیگیر او شد، از مادرش شنید که بار دیگر مادرش مورد خشونت پدرش قرار گرفته است. این جوان در حمایت از مادر خود به خانهشان رفته، اما آن روز پدرش هم خانه نبود. متهم برای اینکه پدرش را به خانه بکشاند، برادرش را مجبور میکند به پدر پیام داده و بگوید ناخوش است.
پسر کوچک خانواده نیز در پیامی به پدرش از او میخواهد به خانه بیاید و بگوید حالش خوب نیست و نیاز به کمک دارد. در همین حال متهم که پشت در خانه پنهان شده بود، با پدرش در حمایت از مادر خود درگیر میشود و در جریان درگیری، او را با ضربات چاقو به قتل میرساند.
یک روز نبود که از دست مشکلات خانوادگی اشکش درنیاید
یکی از دوستان نزدیک متهم در مورد او گفته بود: او جوان بدی نبود و تلاش میکرد در مسائل مالی زندگیش محتاج خانوادهاش نباشد. او عقایدش را به کسی تحمیل نمیکرد. با اینکه خودش اعتقاداتی قوی داشت، یک روز نبود که از دست مشکلات خانوادگیاش اشکش در نیاید. بارها پیش آمده بود که به خاطر مشکلات خانوادگی پشت در خانه خوابیده بود و پدرش دار و ندارش را پنهان کرده بود. حتی موتور او را قفل کرده و سوئیچ را برداشته بود تا او نتواند موتور را بردارد و همه اینها سبب شد که متهم تحت فشار زیادی باشد.
یکی دیگر از دوستان نزدیک متهم نیز میگفت: متهم زیاد با ما درددل میکرد و میگفت پدرش رفتار خشونتآمیزی دارد. البته پدرش هم مرد موجهی بود. او معلم و مذهبی و انسان محترمی بود. اما اختلافات متهم با پدرش در حدی بود که همیشه از پدرش مینالید.
رسیدگی به این پرونده برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.