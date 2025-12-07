پای کدو حلوایی؛ شیرینی خاص برای شب یلدا

پای pie در اصطلاح انگلیسی به غذای پخته شده با خمیر می‌گویند که یا با مواد شیرینی و خامه‌ای یا با مواد غذایی و خوراکی شور پر می‌شود. تاریخچه پای معمولا به دوران باستان و امپراطوری یونان و روم باز می‌گردد. پای از یک لایه خمیری با لایه‌ای از میوه و مربا یا ترکیبی از سبزیجات، گوشت، تخم مرغ، لبنیات و... تشکیل شده است.

انواع پای شیرین شامل پای سیب، پای آلبالو، پای خامه‌ای، پای کدو، پای گیلاس و... است و انواع پای شور شامل پای سیب زمینی، پای گوشت، پای مرغ و قارچ، پای ماهی، پای اسفناج و... می‌شود. فرارو نوشت، پای کدو حلوایی نوعی شیرینی و دسر بسیار خوشمزه است که طعم اصلی آن از کدو حلوایی است. این پای همچنین دسر محبوب جادوگرها در سری داستان‌های مشهور هری پاتر است. شما می‌توانید این پای خوشمزه و خوشرنگ را برای پذیرایی در شب یلدا درست کنید و از خوردن آن در کنار اعضای خانواده لذت ببرید، پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

مواد لازم

آرد سفید قنادی: ۲۵۰ گرم

کره سرد: ۱۲۰ گرم

شکر: ۱ قاشق غذاخوری

نمک: نصف قاشق چای‌خوری

آب سرد: ۵ قاشق غذاخوری

مواد لازم برای تهیه فیلینگ

پوره کدو حلوایی: ۴۰۰ گرم

شکر قهوه‌ای: ۱۵۰ گرم

تخم مرغ: ۲ عدد

خامه صبحانه: ۱۲۰ میلی‌لیتر

پودر دارچین: ۱ قاشق چای‌خوری

وانیل: نوک قاشق چای‌خوری

طرز تهیه خمیر پای

برای درست کردن خمیر پای ابتدا آرد، شکر و نمک را با هم مخلوط کنید.

کره سرد را اضافه کنید و با نوک انگشتان دست داخل آرد ماساژ بدهید تا کره باز و آرد مرطوب شود.

در مرحله بعد آب سرد را کم کم اضافه کنید و خمیر را با دست هم بزنید تا کم کم جمع شود.

خمیر را داخل کیسه فریزر بگذارید و به مدت ۳۰ دقیقه داخل یخچال قرار بدهید تا استراحت کند.

بعد از گذشت این مدت زمان، خمیر را از یخچال خارج و با وردنه باز کنید و کف قالب مخصوص پای و تارت (قالب ۲۳ سانتی) کاملا پهن کنید و با چنگال روی خمیر را سوراخ سوراخ کنید.

برای آماده کردن مواد فیلینگ کافی است همه مواد شامل پوره کدو حلوایی، خامه صبحانه، تخم مرغ، شکر قهوه‌ای، و پودر دارچین و وانیل را داخل یک کاسه مناسب بریزید و با دور متوسط همزن برقی به مدت یک دقیقه هم بزنید تا کاملا یکدست شود.

حالا مایه فیلینگ آماده را داخل قالب و خمیر بریزید و پخش کنید.

قالب را داخل فر ۱۸۰ درجه سانتیگراد که از قبل گرم کرده‌اید به مدت ۴۵ دقیقه قرار بدهید تا بپزد.

بعد از پخت، قالب را از فر خارج کنید و اجازه بدهید کاملا خنک شود، سپس پای را با احتیاط از قالب جدا کنید و داخل ظرف سرو بگذارید.

برای تزیین روی پای کدو حلوایی می‌توانید از کمی خامه فرم گرفته و پودر دارچین استفاده کنید، نوش جان.

نکات مهم

کدو حلوایی یکی از انواع گیاهان علفی است که طعم شیرین و بافت نرم و لطیفی دارد. کدو حلوایی همچنین بسیار کم کالری است. کدو حلوایی سرشار از ریزمغزهایی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند؛ همچنین دارای مقادیر زیادی کاروتنوئید است.

هنگام خرید کدو حلوایی به این نکات توجه کنید:

۱ـ به رنگ کدو حلوایی دقت کنید. اگر کدو حلوایی رنگی مایل به سبز داشته باشد؛ یعنی بی‌مزه و نرسیده است. کدو حلوایی شیرین و خوشمزه نارنجی خوش‌رنگ است.

۲ـ کدو حلوایی در دو نوع گرد و خمره‌ای در بازار موجود است؛ ولی کدو حلوایی گرد طعم و مزه بهتری دارد.

۳ـ هنگام خرید حتما روی سطح کدو را کمی با دست فشار بدهید. اگر نشانه‌ای از شل بودن یا لهیدگی در آن مشاهده کردید، از خرید آن کدو صف نظر کنید.

۴ـ کدوهایی را انتخاب کنید که پوست سفت، صاف و بدون چروک دارند.

۵ـ کدویی را انتخاب کنید که روی پوستش لکه‌های کم‌تری داشته باشد.

۶ـ کدو حلوایی شیرین سنگین است.

نکته مهمی که باید در مورد آرد به آن توجه کنید، کیفیت آردهای موجود در بازار است که با هم تفاوت دارند. به همین دلیل متناسب با کیفیت آرد ممکن است میزان آن کم‌تر یا زیادتر از مقداری شود که در دستور گفته شده است.

بنابراین موقع اضافه کردن آرد به این مسئله توجه داشته باشید. اگر دیدید مواد شیرینی درحال سفت شدن است؛ ولی هنوز مقداری از آرد باقی مانده است؛ یعنی آردی که اضافه کرده‌اید، کافی است و بقیه را اضافه نکنید.

اگر هم طبق دستور عمل کردید؛ ولی حس کردید مواد شما هنوز به آن غلظتی که باید برسد، نرسیده است؛ یعنی باید کمی بیشتر آرد اضافه کنید. بنابراین شما همیشه مقدار آردی را که در دستور گفته شده است، تهیه کنید. حال ممکن است این مقدار با توجه به کیفیت آرد کم یا زیاد شو

