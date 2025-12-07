خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشتباهات رایج در اندازه گیری روغن موتور خودرو

اشتباهات رایج در اندازه گیری روغن موتور خودرو
کد خبر : 1724251
لینک کوتاه کپی شد.

اندازه گیری روغن موتور خودرو جزو ساده‌ترین کارها به شمار می‌رود اما برخی رانندگان چندان با اهمیت بررسی این موضوع آشنا نیستند.

روغن موتور یکی از اجزای حیاتی در عملکرد صحیح خودروی شما است. این مایع روانکار وظایفی مانند کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک داخل موتور، خنک کردن قطعات، پاک‌سازی از رسوبات و ذرات، جلوگیری از سایش، محافظت در برابر خوردگی و کمک به انتقال گرما را دارد.

اگر روغن موتور کیفیت مناسب نداشته و سطح آن به اندازه کافی نباشد، موتور ممکن است دچار سایش زودرس، گرمای بیش از حد، کاهش کارایی و نهایتاً آسیب‌های جدی شود. به همین دلیل اندازه گیری روغن موتور خودرو یک سؤال مهم برای هر راننده است.

به همین منظور می‌خواهیم شما را با روش‌های اندازه گیری روغن موتور خودرو و چگونگی انجام آن آشنا کنیم.

روش‌های اندازه گیری روغن موتور خودرو

چند روش رایج وجود دارد که می‌توان با آن‌ها سطح روغن موتور را بررسی کرد. در ادامه این روش‌ها را شرح می‌دهیم:

استفاده از گیج روغن DipStick

رایج‌ترین روش اندازه گیری سطح روغن موتور استفاده از گیج یا میله روغن است. برای این کار باید مراحل زیر را طی کنید.

  • خودروی خود را روی سطح صاف و بدون شیب پارک کنید.

  • موتور را خاموش کنید و مدتی صبر کنید تا روغن به کارتل روغن بازگردد (معمولاً ۵–۱۰ دقیقه)

  • کاپوت را باز کرده و گیج روغن را پیدا کنید. اغلب گیج با دسته رنگی (زرد، نارنجی) مشخص است.

  • گیج را به‌طور کامل بیرون بکشید، آن را با دستمال یا کاغذ پاک کنید، سپس دوباره به‌طور کامل وارد لوله‌ کنید و سپس بیرون بکشید. سطح روغن روی گیج بخشی که روغن پوشانده است را بررسی کنید.

  • علامت‌های MIN و MAX یا L و H یا مشابه آن روی گیج محل مناسب سطح روغن را نشان می‌دهند. میزان روغن بین این دو علامت نشانگر ایده‌آل است. اگر سطح روغن پایین‌تر از حداقل باشد، باید روغن اضافه کنید؛ اگر بالاتر از ماکزیمم باشد، ممکن است نیاز به تخلیه داشته باشد.

استفاده از نمایشگر الکترونیکی سطح روغن Electronic Oil Level Sensor

در خودروهای جدید، به ویژه برخی برندهای لوکس و مدل‌های پیشرفته‌تر بجای میله از سنسور الکترونیکی استفاده شده است. بعضی خودروها دیگر گیج مکانیکی ندارند و سطح روغن را با سنسور اندازه‌گیری می‌کنند که نتایج آن روی صفحه داشبورد یا نمایشگر مرکزی نمایش داده می‌شود.

سنسور روغن موتور

در این خودروها باید مراحل خاصی را دنبال کرد که معمولاً در دفترچه راهنما ذکر شده است. مثلاً ممکن است موتور باید در حالت دمای کاری باشد یا بعد از رانندگی مدتی خاموش شده باشد تا روغن در کارتل جمع شود.

اشتباهات رایج در اندازه گیری روغن موتور خودرو

روش‌های تخصصی در شرایط خاص

خودروهای دیزلی و وسایل نقلیه سنگین ممکن است ویژگی‌های متفاوتی در ساخت موتور داشته باشند که باعث شود روغن دیرتر به گیج برسد یا ترکیب روغن، ذرات سوخت یا آب بیشتر باشد؛ به همین خاطر روش چک کردن و تفسیر سطح روغن متفاوت است و مثلاً باید پس از خاموشی موتور بیشتر صبر کنید.

در برخی خودروها، گیج روغن ممکن عمق متفاوتی داشته باشد یا علامت‌ها دقت کمتری داشته باشند؛ همچنین مقدار روغن موردنیاز برای پر شدن کامل ممکن است با دفترچه متفاوت باشد.

اشتباهات رایج در اندازه گیری روغن موتور خودرو

تفاوت روش‌های اندازه گیری روغن موتور در برخی خودروها

خودروها متفاوت‌اند و این تفاوت‌ها می‌تواند بر چگونگی اندازه ‌گیری روغن موتور خودرو تأثیر بگذارد:

گیج مکانیکی در برابر سنسور الکترونیکی: همان‌طور که گفته شد، خودروهایی که سنسور دارند ممکن است خوانش متفاوتی نسبت به گیج مکانیکی داشته باشند. مخصوصاً در دماهای مختلف موتور این موضوع مشهود است.

موتورهای جدید بدون گیج: برخی موتورهای جدید مثل موتورهای بزرگ یا موتورهای با طراحی خاص فاقد گیج یا میله مکانیکی هستند و فقط نمایشگر یا سنسور امکان بررسی سطح روغن را دارد.

نوع سوخت (بنزینی یا دیزلی): موتورهای دیزلی ممکن است به دلیل دمای بالاتر، ذرات سوخت ریزتر و بازگشت روغن متفاوت به کارتل، نیاز به صبر بیشتری پس از خاموشی موتور برای اندازه‌گیری صحیح داشته باشند.

ویژگی‌های مخصوص خودروساز یا مدل خودرو: برخی خودروسازها در دفترچه راهنما خودرو تأکید می‌کنند که سطح روغن را در دمای کاری یا پس از زمان خاموشی مشخصی اندازه بگیرید؛ بنابراین خواندن دقیق دفترچه خودرو مهم است.

اشتباهات رایج در اندازه گیری روغن موتور خودرو

شرایط مناسب برای اندازه گیری دقیق روغن موتور

برای اینکه اندازه گیری روغن موتور خودرو دقیق و قابل‌اتکا باشد باید شرایط زیر رعایت شوند:

سطح صاف و بدون شیب: اگر خودرو روی شیب باشد، روغن در یک سمت کارتل جمع می‌شود و خوانش سطح روغن غیردقیق خواهد بود.

موتور خاموش: موتور باید خاموش باشد و اجازه دهید روغن به کارتل برگردد. معمولاً چند دقیقه زمان نیاز است (مثلاً ۵–۱۰ دقیقه) تا روغن در پایین موتور جمع شده باشد.

دمای مناسب موتور: اکثر منابع توصیه می‌کنند زمانی که موتور سرد است یا حداقل چند دقیقه پس از خاموشی اندازه گیری سطح روغن انجام شود زیرا زمانی که خودرو تازه خاموش شده یا دمای آن بسیار بالاست روغن در سراسر آن وجود ندارد. البته بعضی خودروها ممکن است دستور متفاوت داشته باشند.

گیج تمیز باشد: قبل از اندازه‌گیری، گیج باید تمیز شود تا روغن قبلی ایجاد خطا نکند.

اضافه یا کم نکردن بیش از حد روغن: وقتی سطح روغن نزدیک حداقل است باید به‌تدریج روغن اضافه شود و پس از هر افزودن، دوباره سطح را چک کنید. اگر بیش از حد باشد، باید کمی روغن تخلیه شود.

اشتباهات رایج در اندازه گیری روغن موتور خودرو

اشتباهات رایج رانندگان در اندازه گیری روغن موتور

بسیاری از رانندگان در اندازه گیری روغن موتور خودرو دچار اشتباهاتی می‌شوند که منجر به خوانش نادرست یا آسیب به موتور می‌شود. برخی از این اشتباهات عبارت‌اند از:

اشتباه

توضیح

چک کردن روغن بلافاصله پس از خاموش کردن موتور یا دقیقاً بعد از رانندگی

روغن هنوز در قطعات بالا و در مسیرهاست و به کارتل برنگشته است. خوانش سطح کمتر از واقعیت نشان داده می‌شود.

پارک کردن خودرو روی سطح ناهموار یا شیب‌دار

روغن در یک سمت جمع شده و خوانش دقیق نیست.

استفاده نکردن از گیج تمیز

وجود روغن یا آلودگی روی گیج باعث می‌شود سطح روغن اشتباه بررسی شود.

افزودن روغن بیش از حد

بیش از حد بودن روغن می‌تواند منجر به فشار زیاد، نشت، فوم سازی روغن و آسیب جدی به موتور شود.

نادیده گرفتن دستورالعمل خودروساز

در دفترچه راهنمای خودرو ممکن است دستور خاصی برای زمان چک کردن روغن، نوع روغن، نوع خواندن دیجیتال یا گیج وجود داشته باشد.

مراحل گام‌به‌گام اندازه گیری روغن موتور خودرو

برای اینکه فرایند اندازه گیری روغن موتور به‌صورت دقیق صورت پذیرد حتماً این مراحل را دنبال کنید.

۱. خودرو را روی سطح صاف و افقی پارک کنید و ترمزدستی را بکشید.

۲. موتور را خاموش کنید. اگر موتور اخیراً کار کرده است، حداقل ۵–۱۰ دقیقه صبر کنید تا روغن به کارتل برگردد (دستور خاص خودرو را بررسی کنید).

۳. درب کاپوت را باز کرده و گیج روغن را پیدا کنید و دسته آن را بکشید.

۴. گیج را بیرون بکشید و انتهای آن را با دستمال یا کاغذ تمیز کنید.

۵. گیج را دوباره وارد لوله کرده و مطمئن شوید به انتها رفته باشد. سپس آن را بیرون بکشید.

۶. سطح روغن روی گیج را بخوانید و ببینید بین علامت MIN و MAX (L و H یا مشابه) قرار دارد یا خیر.

۷. اگر سطح روغن کمتر است، می‌بایست روغن مناسب و توصیه شده توسط سازنده را اضافه کنید. این کار را به‌صورت تدریجی انجام داده و پس از هر بار افزودن روغن موتور سطح آن را دوباره چک کنید.

۸. اگر سطح روغن بیشتر از حد مجاز است، باید بخشی از روغن تخلیه شود تا به سطح مناسب برسد

 

منبع پدال
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده