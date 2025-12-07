اشتباهات رایج در اندازه گیری روغن موتور خودرو

روغن موتور یکی از اجزای حیاتی در عملکرد صحیح خودروی شما است. این مایع روانکار وظایفی مانند کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک داخل موتور، خنک کردن قطعات، پاک‌سازی از رسوبات و ذرات، جلوگیری از سایش، محافظت در برابر خوردگی و کمک به انتقال گرما را دارد.

اگر روغن موتور کیفیت مناسب نداشته و سطح آن به اندازه کافی نباشد، موتور ممکن است دچار سایش زودرس، گرمای بیش از حد، کاهش کارایی و نهایتاً آسیب‌های جدی شود. به همین دلیل اندازه گیری روغن موتور خودرو یک سؤال مهم برای هر راننده است.

به همین منظور می‌خواهیم شما را با روش‌های اندازه گیری روغن موتور خودرو و چگونگی انجام آن آشنا کنیم.

روش‌های اندازه گیری روغن موتور خودرو

چند روش رایج وجود دارد که می‌توان با آن‌ها سطح روغن موتور را بررسی کرد. در ادامه این روش‌ها را شرح می‌دهیم:

استفاده از گیج روغن DipStick

رایج‌ترین روش اندازه گیری سطح روغن موتور استفاده از گیج یا میله روغن است. برای این کار باید مراحل زیر را طی کنید.

خودروی خود را روی سطح صاف و بدون شیب پارک کنید.

موتور را خاموش کنید و مدتی صبر کنید تا روغن به کارتل روغن بازگردد (معمولاً ۵–۱۰ دقیقه)

کاپوت را باز کرده و گیج روغن را پیدا کنید. اغلب گیج با دسته رنگی (زرد، نارنجی) مشخص است.

گیج را به‌طور کامل بیرون بکشید، آن را با دستمال یا کاغذ پاک کنید، سپس دوباره به‌طور کامل وارد لوله‌ کنید و سپس بیرون بکشید. سطح روغن روی گیج بخشی که روغن پوشانده است را بررسی کنید.

علامت‌های MIN و MAX یا L و H یا مشابه آن روی گیج محل مناسب سطح روغن را نشان می‌دهند. میزان روغن بین این دو علامت نشانگر ایده‌آل است. اگر سطح روغن پایین‌تر از حداقل باشد، باید روغن اضافه کنید؛ اگر بالاتر از ماکزیمم باشد، ممکن است نیاز به تخلیه داشته باشد.

استفاده از نمایشگر الکترونیکی سطح روغن Electronic Oil Level Sensor

در خودروهای جدید، به ویژه برخی برندهای لوکس و مدل‌های پیشرفته‌تر بجای میله از سنسور الکترونیکی استفاده شده است. بعضی خودروها دیگر گیج مکانیکی ندارند و سطح روغن را با سنسور اندازه‌گیری می‌کنند که نتایج آن روی صفحه داشبورد یا نمایشگر مرکزی نمایش داده می‌شود.