ایران و روسیه در هوش مصنوعی همکار شدند
سایت خبری COINOTAG خبر داد: تهران و مسکو تفاهمنامهای امضا کردند تا در زمینههای بلاکچین، هوش مصنوعی، فینتک و امنیت سایبری همکاری مشترک داشته باشند.
این توافق که در مسکو به امضا رسید، با هدف تقویت استقلال فناورانه و مالی دو کشور و کاهش وابستگی به فناوریهای غربی صورت گرفته است.
بر اساس این تفاهم، دو کشور قصد دارند شرکتهای دانشبنیان، پارکهای فناوری و بخش خصوصی را برای توسعه محصولات و خدمات دیجیتال مشترک به کار گیرند.