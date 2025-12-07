خبرگزاری کار ایران
ایران و روسیه در هوش مصنوعی همکار شدند

دو کشور قصد دارند شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های فناوری و بخش خصوصی را برای توسعه محصولات و خدمات دیجیتال مشترک به کار گیرند.

سایت خبری COINOTAG خبر داد: تهران و مسکو تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند تا در زمینه‌های بلاک‌چین، هوش مصنوعی، فین‌تک و امنیت سایبری همکاری مشترک داشته باشند. 

این توافق که در مسکو به امضا رسید، با هدف تقویت استقلال فناورانه و مالی دو کشور و کاهش وابستگی به فناوری‌های غربی صورت گرفته است.

بر اساس این تفاهم، دو کشور قصد دارند شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های فناوری و بخش خصوصی را برای توسعه محصولات و خدمات دیجیتال مشترک به کار گیرند. 

 

