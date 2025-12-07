موج جدید آنفلوآنزا شدیدتر است/ احتمال مرگ وجود دارد
پزشک و متخصص بیماریهای عفونی گفت: آنفلوآنزا بعضی اوقات میتواند خیلی شدید باشد و این موج فعلی بیماری یک مقداری شدیدتر از موجهای قبلی است و وقتی تعداد مبتلایان زیاد شود، بالاخره در آن مرگ و میر هم دارد و احتمال کشندگی افراد مبتلا هم وجود دارد.
با اوجگیری موج جدید آنفلوآنزا در کشور و افزایش قابلتوجه مبتلایان، یک متخصص بیماریهای عفونی هشدار میدهد که این ویروس در مواردی میتواند بسیار شدید ظاهر شود و حتی به مرگومیر منجر شود.
به گفته مینو محرز، آنفلوآنزا برخلاف سرماخوردگی با تب، بدندرد و سرفههای شدید همراه است و مبتلایان بهویژه بیماران زمینهای، باید هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کرده و از حضور در محل کار و مدرسه خودداری کنند تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود.
او تصریح میکند: بعضی از بیماران مبتلا به آنفلوآنزا سرپایی تحت معاینه قرار گرفته و مرخص میشوند؛ یک مدل از بیماری آنفلوآنزا میتواند کاملا مثل سرماخوردگی و خیلی خفیف باشد البته نه با آبریزش و بیمار ۲_۳ روزه خوب شود و در بعضی مواقع ریه فرد مبتلا را هم مثل کوید درگیر میکند؛ بنابراین همه نوع بیماری آنفلوآنزا وجود دارد.
این پزشک و متخصص بیماریهای عفونی میافزاید: اگر بیماران مبتلا به آنفلوآنزا زود به پزشک مراجعه کنند، درمان دارد و یک مقدار جلوی شدت بیماری را میگیرد.
محرز در پاسخ به اینکه آیا آلودگی هوا در ماندگاری ویروس آنفلوآنزا تاثیر دارد، یادآور میشود: خیر تاثیری در آن حد ندارد، ولی کسی که عفونت بگیرد وقتی هوا هم آلوده باشد، ممکن است مقداری شدت بیماریاش بیشتر شود.
او تاکید میکند: بیماری آنفلوآنزا الان فراگیر شده است؛ بالاخره همه جای دنیا حتی آن نقاطی که زمستان را پشت سر گذاشته و فصلشان با ما فرق میکند هم خیلی مبتلا زیاد داشته است و این موج فعلی از آنفلوآنزا در کشور ما هم نسبت به دیگر آنفلوآنزاها شدت بیشتری دارد و قدرت سرایت آن زیاد است.
این پزشک و متخصص بیماریهای عفونی، در خصوص اینکه آیا با وجود شیوع آنفلوآنزا، دورکاری و تعطیلی مدارس را توصیه میکند یا خیر، ادامه میدهد: چند ماه؟ نمیشود که؛ تجربه نشان داده است که ختم بیماری آنفلوآنزا تا حدود اوایل اردیبهشت طول میکشد و البته بستگی به او داشته و بنابراین بیماری آنفلوآنزا چند ماهی در کشور وجود دارد. تعطیل کرون مدارس عملی نیست، چند ماه مگر میشود تعطیل کرد.
محرز اضافه میکند: آنچه که باید رعایت کنند این است که بچههایی که مریض هستند را به مدرسه نفرستند؛ در کلاسهای درس در و پنجرهها بسته است و گاهی حداقل ۵۰ بچه در کلاس نشستهاند و اگر حتی یکی مبتلا به آنفلوآنزا باشد و یک سرفه کند و ویروس پخش شود، سریع همه بچهها میگیرند.
او میگوید: بچهها هم چون کمتر تجربه دارند که این سرفه در اثر آنفلوآنزا است معمولا سریع هم خودشان مبتلا میشوند و هم به بقیه انتقال میدهند و دیگر بچهها هم وقتی به خانه میروند به پدر و مادر خود ویروس را منتقل میکنند.
این پزشک و متخصص بیماریهای عفونی میگوید: راهش این است کسی که به آنفلوآنزا مبتلا است حتیالامکان به مدرسه فرستاده نشود و یا سر کار نرود و اینطوری هم خود فرد مبتلا زودتر خوب میشود و هم بقیه مبتلا نمیشوند.
محرز میافزاید: علایم آنفلوآنزا تب، بدن درد، سرفه و سردرد شدید است و مثل سرماخوردگی آبریزش ندارد؛ کسی که شدت این علائم در او زیاد است بهتر است هر چه زودتر به پزشک مراجعه کند.
او میگوید: آنفلوآنزا داروی ضد ویروسی دارد و اگر افراد زود به پزشک مراجعه کنند و از دارو استفاده کنند، دوره بیماری کوتاهتر میشود و بهبودی زودتر حاصل میشود.
این پزشک و متخصص بیماریهای عفونی میگوید: وقتی تعداد مراجعان با علائم مشابه زیاد میشود، باید همه را آنفلوآنزا فرض کنیم؛ این بیماری با سرماخوردگی خیلی فرق میکند و علائم خیلی شدیدتری دارد.
محرز میافزاید: راههای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا و کوید با هم یکی است و فرقی نمیکند؛ افرادی که بیماریهای زمینهای دارند حتیالمکان به جاهای شلوغ نروند و اگر لازم به حضور است حتما ماسک بزنند. دستهای خود را بشویند و در صورت ابتلا در خانه استراحت کنند که هم خودشان زودتر خوب شوند و دیگران را مبتلا نکنند.