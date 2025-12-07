دارن جیسون واتکینز جونیور مشهور به IShowSpeed در جریان یک استریم با ربات انسان‌نما Rizzbot دیدار کرد که به خشونت علیه آن منجر شد. شرکت سازنده ربات با نام Social Robotics شکایتی علیه او، تیم مدیریتی Mixed Management و یکی از تهیه‌کنندگان تنظیم کرده است. در این شکایت آمده که Speed چندین‌بار به صورت ربات مشت زده، تلاش کرده آن را خفه کند و در نهایت به زمین پرتاب کرده است. این اقدامات به گفته شاکیان باعث نابودی کامل Rizzbot شده است.

طبق توضیحات Social Robotics، ربات دچار از کارافتادگی کامل شده و بخش‌های دهان، گردن و دوربین‌های سر آسیب دیده‌اند. همچنین پورت‌های اتصال سنسورها از بین رفته و ربات دیگر قادر به راه رفتن مستقیم نیست. تیم حقوقی Rizzbot خواستار دریافت غرامت شده و اعلام کرده فرصت‌های اقتصادی مهمی از دست رفته است. در واکنش، ربات با لحنی طنزآمیز گفته که بدن جدیدی گرفته و دوباره آنلاین شده است.

منبع دیجیاتو

