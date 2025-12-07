خبرگزاری کار ایران
آیا قانون جدید «مهریه» شامل کسانی که قبلا ازدواج کرده‌اند هم می‌شود؟

آیا قانون جدید «مهریه» شامل کسانی که قبلا ازدواج کرده‌اند هم می‌شود؟
وکیل دادگستری گفت: بله، زنانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند برای مهریه زوج را جلب و روانه زندان کنند.

توکلی، وکیل دادگستری اظهار کرد: بله، زنانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند برای مهریه زوج را جلب و روانه زندان کنند؛ فقط تا سقف ۱۴ سکه در قالب پابند الکترونیکی؛ نه حبس.

در قانون جدید «زندان» وجود ندارد بلکه «پاپند الکترونیکی» جایگزین زندان شده است.

در صورت تصویب نهایی این قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان دیگر هیچ مردی بابت «مهریه» به «زندان» نخواهد رفت.

 

خرید طلا