قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۱۶ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
332,180
|
بالاترین قیمت روز
|
332,760
|
پایین ترین قیمت روز
|
325,980
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
4.710
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.44
|
نرخ بازگشایی بازار
|
326,000
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۶ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
326,040
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.88
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
6.140