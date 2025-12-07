خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۶ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۶ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

738,520

دلار (بازار آزاد)

1,233,100

یورو (صرافی بانک ملی)

859,314

یورو (بازار آزاد)

1,420,600

درهم امارات

332,180

پوند انگلیس

1,626,30

لیر ترکیه

28,500

فرانک سوئیس

1,515,900

یوان چین

172,600

ین ژاپن

785,350

وون کره جنوبی

833

دلار کانادا

883,000

دلار استرالیا

809,900

دلار نیوزیلند

704,500

دلار سنگاپور

941,300

روپیه هند

13,570

روپیه پاکستان

4,357

دینار عراق

932

پوند سوریه

110

افغانی

18,890

کرون دانمارک

190,100

کرون سوئد

129,900

کرون نروژ

120,900

ریال عربستان

325,430

ریال قطر

335,200

ریال عمان

3,169,000

دینار کویت

3,974,600

دینار بحرین

3,236,200

رینگیت مالزی

297,000

بات تایلند

38,190

دلار هنگ کنگ

156,700

روبل روسیه

15,970

منات آذربایجان

717,800

درام ارمنستان

3,200

لاری گرجستان

453,300

سوم قرقیزستان

13,950

سامانی تاجیکستان

133,600

منات ترکمنستان

349,100
