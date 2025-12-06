حلقه مرکزی و اسپانسر هیاهوهای اخیر چه کسانی هستند؟/ بانیان چای دبش در پی فتح شهرداری تهران/ خط تخریب از جلسات ولنجک تهران صادر شد!
طی هفتههای اخیر افرادی در قالبهای مختلف به صورت هماهنگ ،از مناظره تا نطق در صحن علنی مجلس به موضوع مبارزه با فساد پرداختهاند.
به گزارش ایلنا، موضوعی که انتخابهای گزینشی آن گویای که پروژه سیاسی و انتخاباتی است…
بررسی های مفصل در تمام تولید محتوای صورت گرفته در این مدت نشان میدهد متعلقان به جریان سیاسی خاص میکوشند اینگونه وانمود کنند که در جریان مبارزه با این پروندهها کم کاری و تخطی از سوی قوه قضاییه رخ داده است … ولی چرا یکباره و به صورت زنجیره ای به این تصمیم رسیده اند و ربط آن با انتخابات آتی شورای شهر چیست؟!
یک باند سیاسی که برخی عناصر کلیدی اش در دستگاه قضایی محاکمه و محکوم شده است چندی است جلسات پیوسته و منظمی را با موضوع انتقام از عدلیه به دلیل رسیدگی به فساد دبش و فساد نهاده های دامی و انحراف افکار عمومی از برخی پروندهها تشکیل داده و برگزار میکند.
این باند حامی محکومین فساد دبش در جلسه تشکیل شده در یکی از محلات شمالی تهران(ولنجک) ادامه حیات خود را در انتقام از عدلیه و طرح پر سر و صدای برخی پروندههایی دانسته که برای همباندیهای آنها موضوعیت سیاسی و انتخاباتی دارد.
در پرونده چای دبش حکم مفسدین قطعی شده و احکام آنها در مرحله اجراست اما حکم دو وزیر دخیل در این پرونده ساداتی نژاد و فاطمی امین اجرا نشده و دم خروس جریان سیاسی مورد اشاره انجاست ک که چرایی این موضوع را یکبار هم مطالبه نکرده اند.
این حلقه مالی و سیاسی در حالی در طراحی گزینشی این مطالبهگری اقدام عملی و رسانهای میکند که افراد به خدمت گرفته شده که تا تریبون مجلس را هم به این طراحی وارد کردهاند اصلا در مورد عدم اجرای حکم برخی افراد محکوم در پرونده چای دبش نمیپرسند و یا اینکه این افراد از سرنوشت پرونده پسران معاون اول سابق قوه قضاییه که گزینه اصلی آنها برای ریاست قوه قضاییه بود سراغی نمیگیرند.
این جریان حتی سرنوشت پرونده پسران آقای صدیقی برایش موضوعیت ندارد و اساسا در مورد آن پرونده قائل به فساد نیستند.
برخی عناصر کلیدی این حلقه سیاسی متنفذ و البته پرنفوذ که از محکومین دستگاه قضایی هم هستند برای رسیدن به هدف خود همه امکانات را به کار گرفتهاند از سایبریهای کف فضای مجازی گرفته تا نماینده مجلس پشت تریبون خانه ملت.
هدف نهایی البته فقط تخریب قوه قضاییه نیست. کاربست مبالغ به دست آمده از فساد چای دبش برای استمرار حیات سیاسی و سامان دادن به انتخابات سال آینده شوراها و فتح شهرداری تهران است.
از دبش تا شهرداری …. پروژه اصلی این است…
مدیر نیوز