تهران فقط برای 3 روز خون دارد!
سرپرست معاونت اجتماعی انتقال خون ایران گفت: اهدای خون در وضعیت نارنجی قرار دارد و در حال حاضر تهران فقط برای 3 روز خون دارد.
یکتاپرست، سرپرست معاونت اجتماعی انتقال خون ایران گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی کشورمان، ذخایر خونی برای ۸ روز معادل رنگ سبز، ۵ تا ۸ روز معادل رنگ نارنجی است.
به طور میانگین میزان خونگیری روزانه ۷هزار و ۵۰۰ واحد و میزان مصرف روزانه ۷۰۰۰ واحد است.
اگر این بالانس بهم بخورد ذخایر خونی از ۴.۸روز پایینتر میآید.
استان تهران ۳.۴روز، سیستان و بلوچستان۳.۱روز و مازندران ۳.۲ روز ذخایر خونی دارند.