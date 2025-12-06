تهران فقط برای 3 روز خون دارد!

یکتا‌پرست، سرپرست معاونت اجتماعی انتقال خون ایران گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی کشورمان، ذخایر خونی برای ۸ روز معادل رنگ سبز، ۵ تا ۸ روز معادل رنگ نارنجی است.

به ‌طور میانگین میزان خون‌گیری روزانه ۷هزار و ۵۰۰ واحد و میزان مصرف روزانه ۷۰۰۰ واحد است.

اگر این بالانس بهم بخورد ذخایر خونی از ۴.۸روز پایین‌تر می‌آید.

استان تهران ۳.۴روز، سیستان و بلوچستان۳.۱روز و مازندران ۳.۲ روز ذخایر خونی دارند.

منبع خبرفوری

انتهای پیام/