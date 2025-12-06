خبرگزاری کار ایران
روز مادر ۱۴۰۴ چند شنبه است ؟

روز مادر مصادف با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در تقویم قمری است؛ به همین دلیل تاریخ آن در هر سال جابه‌جا می‌شود. در سال ۱۴۰۴، این روز برابر با پنجشنبه ۲۰ آذر خواهد بود.

گرامیداشت مقام مادر در فرهنگ ایرانی و اسلامی جایگاهی ویژه دارد. از آنجا که روز مادر در ایران بر پایه تاریخ قمری تعیین می‌شود، بسیاری از افراد هر سال به دنبال تاریخ دقیق این روز هستند.

در ادامه، زمان برگزاری روز مادر در سال ۱۴۰۴، دلیل تغییر سالانه روز آن و بهترین روش‌های بزرگداشت این روز ویژه را مرور می‌کنیم.

روز مادر در سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

در ایران، روز مادر طبق تقویم قمری هم‌زمان با ۲۰ جمادی‌الثانی و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود. این تاریخ در تقویم شمسی ثابت نیست و هر سال جابه‌جا می‌شود. بر اساس تقویم سال ۱۴۰۴، روز مادر پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

چرا تاریخ روز مادر در ایران ثابت نمی‌ماند؟

علت تغییر تاریخ روز مادر، قمری بودن این مناسبت است. تقویم هجری قمری حدود ۱۰ روز کوتاه‌تر از تقویم شمسی است و همین اختلاف باعث می‌شود رویدادهای قمری مانند ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) هر سال در روزی جدید از تقویم خورشیدی ثبت شوند.

 

