جنایت در پرند؛ پدر، فرزندانش را کشت و خودکشی کرد!

پاییز دو سال پیش، پس از تماس ساکنان یکی از برج‌های مسکونی شهر پرند با پلیس، پرونده یک قتل گشوده شد. در پی ورود مأموران به واحد مسکونی متعلق به آقای مصطفی (45 ساله)، جسد وی به همراه پیکر بی‌جان دو فرزند خردسالش، یک دختر چهار ساله و یک پسر هشت ساله، کشف گردید. بررسی‌های اولیه صحنه جرم حاکی از آن بود که مصطفی پس از به قتل رساندن فرزندان خود، اقدام به خودکشی نموده است.

براساس گزارش های میدانی نیروهای پلیس، مصطفی حدود دو سال قبل از همسرش جدا شده و به تنهایی از فرزندانش نگهداری می‌کرد. او که راننده تاکسی اینترنتی بود، به دلیل تصادف و توقیف خودرویش بیکار شده و همچنین مشکلات مالی و عدم بازگشت همسرش، او را تحت فشار روحی و روانی شدیدی قرار داده بود.

همچنین همسایگان مصطفی گزارش دادند که او از وضعیت دشوار خود و حتی تمایل به خودکشی و کشتن فرزندانش صحبت کرده بود.

