متن تبریک روز دانشجو ۱۴۰۴
دانشجو از مقدسترین واژههایی است که از ترکیب دانش و جو تشکیل شده است، دانش به معنی آگاهی و پسوند جو به معنی جستن و پژوهش کردن است. دانشجو فردی است که همواره درپی به دست آوردن دانش و علم است و علم اندوزی و فراگیری علم یکی از مهمترین وظایف آنهاست.
زندگی همانند کتابیست و دانشجو بودن یکی از زیباترین بخشهای آن کتاب، دانشجویی پر از فراز و نشیبه، پر از لبخندهای و گریهها، موفقیتها و شکستهاست، در کل دانشجویی پر از خاطرات است، خاطراتی از جنس دوستی، زیبایی، گاهی لجبازی، فریادها و مهربانی استاد، شیطنتهای سرکلاس، امتحانات و…
روز دانشجو رو به تکتک دانشجویان عزیز و پرتلاش تبریک میگویم و امیدوارم مرحله به مرحله، پله به پله مسیر موفقیت رو طی کنید
نام تو را امروز بر سر در شکوه و اقتدار کشور حک کرده اند؛ کدام عرصه از طنین گامهای اندیشه ات تهی مانده است!
تو آمدهای تا دستهای نادانی شهر را بگیری و آرام از کوره راههای جهل و ناتوانی، به سر منزل سعادت و آبادانی برسانی.
ویرانههای شهر، سرسبزی دستان تو را به تمنا نشسته اند، فصل، فصل توست.
تو، تجربههای دیروز را به تلاشهای فردا پیوند میزنی تا آیندهای بسازی لبریز از روزهای تازه. رو به زیباترین و خوشبختترین منظرههای زندگی.
روزت مبارک دانشجو
شانزدهم آذر روزی است که در آن عزت دانشجو را درخشانتر از قبل
و جایگاه والای دانشجو را بیش از پیش در جامعه یادآور میشود
روز فکرهای خلاق، روز اندیشههای نو، روز موجهای سازنده
روز دانشجو مبارک باد
گاهی رزمنده ای سنگری میسازد از سنگ و ماسه
گاهی جهادگری دیواری میسازد از آجر و سیمان
و گاهی دانشجویی نردبانی میسازد از علم و معرفت
روز دانشجو مبارک باد
دانشجو یک سرباز است در راه توسعه خود و جهان هستی
این روز عزیز را گرامی میداریم و از صمیم قلب برای این
سربازان قدرتمند آرزوی موفقیت میکنیم
روز دانشجو مبارک
دانشگاه مثل زندگی بالا و پایین زیاد داشت
در کنار درسها آدمهای زندگیمان را هم حذف و اضافه کردیم
گاه به اجبار سر کلاسی نشستیم و گاه مثل روزهای خوب زندگی
آنقدر همه چیز عالی بود که دوست نداشتیم زمان بگذرد
گاه درسی را فقط پاس میکردیم که تمام شود
مثل روزهایی که تحمل میکنیم تا بگذرد
گاه میتوانستیم در درسی نمره کامل بگیریم
ولی کم تلاش کردیم، مثل روزهایی که میتوانست بهتر بگذرد
گاه هم امتحان آنقدر سخت میشد که گیج میشدیم
مثل روزهای سخت زندگی
گاه مشروط میشدیم و گاه شاگرد اول
کم و زیاد، خوب و بد، بالا و پایین میگذرد
چشمهایمان را باز میکنیم و میبینیم دوران دانشجویی تمام شده
ما میمانیم و به یاد ماندنیترین خاطرات دوران زندگیمان
روز دانشجو را به همه دانشجویان ایران تبریک میگویم
دانشجو بودن یعنی تلاش، یعنی پویایی، یعنی حرکت
۱۶ آذر روز دانشجو بر تمام دانشجویان پویا و پر تلاش سرزمینم مبارک باد
هیچی دوران دانشجویی نمیشه، دورانی که مرز بین استقلال و وابستگیه، انگار بقیه کم کم روت جور دیگه ای حساب می کنن، بزرگ می شیء، اعتماد به نفس پیدا میکنی و هدفمندتر به آینده فکر می کنی…
۱۶ آذر روز دانشجو مبارک امیدهای آینده ایران زمین
دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، یعنی من
یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم...
روزت مبارک دانشجو
صفایی ندارد ارسطو شدن
خوشا پر کشیدن پرستو شدن
تو که پر نداری پرستو شوی
بنشین درس بخون تا ارسطو شوی
روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک
روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم
تو را به این روز تبریک می گویم
که این روز بی تو، و بی حس “ آرمان خواهی ”
و “ ایمانت به حق طلبی ”، وجودی بی معناست
روزت مبارک دانشجو
فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر مطالبات عدالت جویانه
دانشجویان با ایمان و حق طلب، بر شما دانشجویان فهیم ایران اسلامی فرخنده باد
روز دانشجو مبارک باد
فرزندم بدان که زندگی همیشه عالی و کامل نیست.
اما همیشه همانی است که تو میسازی و درس خواندن امروزت
باعث میشود تا فردای تو بهتر ساخته شود
هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد
روز دانشجو مبارک باد
تو، تجربههای دیروز را به تلاشهای فردا پیوند می زنی تا آیندهای بسازی لبریز امید…
رو به زیباترین و خوش بخت ترین منظرههای زندگی…
روز دانشجو بر شما مبارک
روز دانشجو، روز اعلام اعتقاد و اعتماد
به نسلی است که نقشی اساسی و پایهای
در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی دارد
و برای ارتقای روزافزون معرفت و آگاهی
عزم خود را جزم کرده و کمر همت برای فتح
سنگرهای علم و دانش بستهاند
شانزدهم آذر ماه روز دانشجو مبارک
روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی، بر دانشجویان فهیم گرامی باد