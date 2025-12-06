متن تبریک روز حسابدار ۱۴۰۴

دارایی‌هاتون روز افزون

بدهی‌هاتون کن فیکون

سرمایه‌هاتون شادی

گردش وجوه نقدتون بکام

روز حسابدار مبارک باد

به نام خدای حسابگر، حسابدار آسمان و زمین، خدایی که ذخیره‌ای برای مطالباتش ندارد، نه سهامی است و نه تضامنی

هیچ شراکتی با کسی ندارد، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزش‌ها یکسان است.

۱۵ آذر روز حسابدار مبارک باد

۱۵ آذر روز حسابدار را به حسابداران کهنه کار و موفق تبریک عرض می‌کنم

با آرزوی موفقیت، در پناه خدای حسابگر و حسابرس باشید

۱۵ آذر روز حسابدار مبارک باد

یادتان باشد حساب زندگی همه ما روزی بسته می‌شود و نزد اول حسابرس عالم رسیدگی خواهد شد

امیدوارم تراز زندگیتون در دنیا خصوصاً در سرفصل‌های توکل، ایمان، صداقت، امانتداری، وفای به عهد، درستکاری و….

به احدی بدهکار نباشد و به فضل و کرم بزرگ حسابدار و حسابرس عالم مهر تأیید بخورد

روز حسابدار را به همسرم که حسابداری درجه یک است تبریک و خسته نباشید می‌گویم

روز حسابدار مبارک باد

این تلاش شبانه روزی حسابداران است که نام یک شرکت را حفظ کرده

و به موفقیت روز افزونش کمک می‌کند

روز حسابدار مبارک همکار گرامی

دانش هر کس دارایی او نیست بلکه بدهی او نسبت به جامعه است

۱۵ آذر، روز جهانی حسابدار مبارک

آدم‌های خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند

رفاقت با آنان گرچه با ارزش‌ترین دارایی نامشهود ترازنامه‌ام است

ولی ثبتشان نمی‌کنم

نه به خاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری

به خاطر اینکه در ترازنامه قلبم به گونه‌ای ثبت شده‌اند

که هیچ پایان دوره‌ای مرا مجبور به بستن حساب آنان نمی‌کند

روز حسابدار مبارک برادر گلم

روز شما حسابدار پر تلاشی که کار کردن با اعداد خوشحالت می کنه

و دیگران با شنیدن کلمه (دقیق) یادت میفتن مبارک باشه

امیدواریم که ترازتون همیشه متعادل باشه و هیچ وقت با کسری مواجه نشید

۱۵ آذر، روز جهانی حسابدار مبارک

روز حسابدار فرصتی ارزشمند و مغتنم برای قدرشناسی

از خدمات حسابداران عزیز در همه مناطق کشور است.

۱۵ آذر روز حسابدار بر شما مبارک

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن

در روزگار آشفته امروز ارزشی ست ماندگار

روز حسابدار مبارک

چند سال حسابداری خوندیم فهمیدیم

میشه رو عشق هم بها گذاشت و یاد گرفتیم

اگه به کسی بیش از حد بها بدهی به او بدهکار می‌شوی

عمر مفیدت که تمام شد به چشمش مستهلک می‌شوی

یاد گرفتیم بعضی وقتا هر چقدر هم خوبی کنی

میذارنش به حساب هزینه‌های سربار

پس یاد گرفتیم با هرکس به اندازه

حد و شعورش رفتار کنیم

تا مهربانیمان را مطالبات مشکوک الوصول نداند

برای تعادل زدن ترازنامه زندگی‌مان لازم است

ارزش فعلی و بهای انسانیت تو وجود آدما رو بسنجیم

تراز زندگیتون متعادل، روزتون مبارک حسابدارای عزیز

و خداوند افتتاحیه و اختتامیه همه حساب‌ها است

ترازش همیشه موزون است و مطالبات مشکوک الوصولی ندارد

حسابداری‌اش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نشدنی است

روز حسابدار مبارک

برائت آرزو می‌کنم که در زندگی و حرفه‌ات همیشه برنده باشی

پس خوب مبارزه کن تا به آنچه شایسته‌اش هستی دست پیدا کنی

روز حسابدار مبارک

روز حسابدار، روز پاسداشت از رسالت‌های حرفه‌ای جامعه حسابداری است

فرا رسیدن این روز را به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم

و از خداوند منان عزت، سربلندی و توفیق روزافزون شما را خواستارم

بهانه‌ای شد تا به مناسبت فرارسیدن هفته و روز حسابدار، تبریکی صمیمانه و آرزوهای مشفقانه خدمت شما همکاران گرامی و پرتلاش داشته باشیم و امیدوار باشیم که تلاش‌ها و زحمات بی‌شائبه‌ی شما عزیزان مورد توجه و قدر شناسی قرار گیرد.

عِلم سرمایه هَسْتیست نَه گنج زَر و مال

روح باید که از این راه توانگر گردد

روز حسابدار مبارک

ترازنامه قلبتون همیشه میزان

سود زندگیتون همیشه خالص

روز جهانی حسابدار مبارک

به نام خداوندی که مدیریتش حسابداری و حسابداریش مدیریتی بر مدار عدالت چه اینکه به مثقال و ذره هم رسیدگی می‌کند و چیزی را از قلم نمی‌اندازد.

رفیق شفیقم روز حسابدار مبارک

روز ۱۵ آذر مصادف با روز حسابدار را به تمامی سنگر داران عرصه حساب و کتاب و همه تراز داران محترم صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمائیم و بهترین‌ها را برای شما حسابداران گرامی و پرتلاش آرزو داریم.

حسابداران خوب مانند کارآگاهانی هستند که سرنخ‌ها را کشف می‌کنند و پازل‌های مالی را کنار هم می‌چینند تا به مشتریان خود کمک کنند تا موفق شوند. پانزدهم آذر بر همه حسابداران ایران مبارک باد!

