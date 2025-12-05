روش های مؤثر و عملی برای کاهش ورود آلودگی هوا به خانه
وقتی آلودگی هوا بالا میرود و شهر زیر غبار آلایندهها میرود، حفظ سلامت هوای داخل خانه به یک دغدغه حیاتی تبدیل میشود.
از آنجایی که هوای داخل و خارج منزل به هم متصل هستند، ضروری است که برای ایمن نگه داشتن فضای داخلی برنامهریزی کنید؛ چرا که علاوه بر فیلتر کردن هوا، باید تا حد امکان از ورود ذرات آلوده جلوگیری کرد و از تولید آلودگیهای داخلی نیز پرهیز نمود.
راهکارهای کاهش ورود آلودگی هوا به منزل شامل اقداماتی ساده مانند درآوردن کفشها و تنظیم هوشمندانه سیستمهای تهویه، پرهیز از مصرف دخانیات و شمعهای پارافینی در فضای داخلی، و استفاده از دستگاههای تصفیه هوا و گیاهان آپارتمانی است. با ما همراه باشید.
چگونه از ورود آلودگی هوا به منزل جلوگیری کنیم؟
خوشبختانه، راهکارهای موثر و عملی برای کاهش ورود آلودگی هوا به منزل وجود دارد:
کفشها را بیرون از خانه درآورید
همیشه هنگام ورود به منزل، کفشهایتان را بیرون درآورید.
کف کفشها یکی از راههای اصلی انتقال گرد و غبار، میکروارگانیسمهای بیماریزا، قارچها، سموم و مواد شیمیایی آلوده از محیط بیرون به داخل خانه هستند. با درآوردن کفشها، از ورود تمامی این مواد ناخواسته به فضای خانه جلوگیری میشود.
خوشبختانه، این اقدام در فرهنگ بیشتر خانوادههای ایرانی رایج است.
تهویه صحیح و مناسب
تهویه، روشی عالی برای پاکیزه کردن هوای منزل به شمار میرود. با این وجود، در زمانهایی که هوا آلوده است و میزان آلایندهها بالاست، باز کردن پنجرهها میتواند باعث ورود همان آلودگی به فضای داخلی شود که باید از آن دوری کرد. بنابراین، در این شرایط از باز کردن درها و پنجرهها برای تهویه طبیعی خودداری نمایید.
اگر در منزل سیستم تهویه (HVAC) دارید، آن را روی حالت گردش مجدد (Recirculate) تنظیم کنید. این تنظیم کمک میکند تا هوای آلوده بیرون وارد نشود. البته فراموش نکنید که پس از پایان یافتن دوره آلودگی، تنظیمات را به حالت عادی بازگردانید، زیرا گردش مجدد برای زمانی که هوای بیرون تمیز است، حالت ایدهآلی نیست.
همچنین، همیشه هنگام آشپزی یا استفاده از هر وسیله گازسوزی، حتماً فنهای تخلیه (مانند هود آشپزخانه یا فن حمام) را روشن کنید تا آلایندههای داخلی و بخارهای زیانآور از خانه خارج شوند.
کاهش تولید آلودگی در خانه تا حدامکان
یکی از راهکارهای مقابله با آلودگی هوا، کاهش تولید آن در فضای داخلی است. برای این کار:
از استعمال دخانیات در فضای داخلی خودداری کنید
مصرف هرگونه دخانیات (از جمله سیگار، قلیان، ویپ و…) در فضاهای داخلی خانه یا بسته، باعث تجمع دود و مواد سمی شده و به طور جدی کیفیت هوای خانه را کاهش میدهد. این دود حاوی مواد سرطانزا و عناصر دیگری است که برای سلامت بدن انسان بسیار زیانآور هستند.
بنابراین، اکیداً توصیه میشود که هرگز به کسی اجازه ندهید در داخل خانه سیگار بکشد. استعمال دخانیات باید تنها به فضاهای بیرونی محدود شود.
آلودگی هوا
از شمعهای پارافینی استفاده نکنید
نوع شمعی که انتخاب میکنید، میتواند بر کیفیت هوای خانه تأثیرگذار باشد. شمعهای پارافینی از محصولات جانبی نفت ساخته شدهاند و هنگام سوختن، دود، دوده، و مواد شیمیایی مضری مانند بنزن و تولوئن در فضا منتشر میکنند.
به جای این شمعها، شمعهای ساخته شده از موم عسل طبیعی را انتخاب کنید. این شمعها سالمتر هستند، بدون دود میسوزند، میتوانند هوا را یونیزه کرده و ترکیبات سمی و حتی گرد و غبار موجود در فضا را خنثی و حذف کنند.
توجه: اگر در خانه فردی مبتلا به آسم دارید، جایگزین کردن شمعهای مومی یک انتخاب ضروری برای حفظ سلامت اوست.
سطل زبالهها را سرپوشیده نگه دارید
درپوش گذاشتن روی سطلهای زباله، به دور نگه داشتن حشرات و آفات کمک میکند. این اقدام، بخشی از مدیریت صحیح محیط خانه است که نیاز شما به استفاده از سموم دفع آفات و مواد شیمیایی مصنوعی برای از بین بردن آنها را کاهش میدهد.
در نتیجه، با کاهش استفاده از این محصولات شیمیایی، انتشار مواد سمی و آلودگی هوای داخل منزل نیز کمتر خواهد شد. همچنین، در صورت امکان، بهتر است کیسههای زباله را کاملاً از محیط خانه خارج کنید.
علاوه بر روشهای گفته شده، شما همچنین میتوانید:
استفاده از دستگاه تصفیه هوای قابل حمل را در اتاقهایی که بیشتر وقت خود را در آنها میگذرانید، در نظر بگیرید.
برخی گیاهان آپارتمانی مانند پوتوس، اسپاتی فیلوم و سانسوریا میتوانند به جذب بعضی از آلایندههای شیمیایی داخلی (VOCs) کمک کنند.
از فیلترهای با راندمان بالا در سیستم تهویه (HVAC) خود استفاده کنید. هرچه رتبه MERV سیستم شما بالاتر باشد، بهتر است (در حالت ایدهآل MERV ۱۳ یا بالاتر). در طول دورههای آلودگی، فیلترها را با تناوب بیشتری تعویض کنید.
سطوح را به طور منظم با تی و دستمال مرطوب تمیز و گردگیری کنید و در صورت امکان از جاروبرقی با فیلتر HEPA استفاده کنید تا ذراتی که ممکن است دوباره در هوا پخش شوند، حذف گردند.
در صورت نیاز، برای محافظت از خود در برابر ذرات ریز (PMs) و دود، حتی در خانه هم از ماسک تنفسی N95 مناسب و محکم استفاده کنید.
خانه خود را پس از پایان دوره آلودگی، یا زمانی که کیفیت هوا حتی برای مدت کوتاهی بهتر میشود، تهویه کنید.