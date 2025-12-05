کارگردان مشهور علیه بازیگر مشهور: نقش تو بیاثر بود!
کوئنتین تارانتینو نقش پل دینو در فیلم «خون به پا خواهد شد» را زیر سوال برد و آن را ناکارآمد، فاقد تأثیر و حتی «ترسو و نازک نارنجی» خواند.
در حالی که تارانتینو فهرست بهترین فیلمهای قرن بیستویکم را ارائه میکرد، نهتنها بازیگری دینو را زیر سوال برد، بلکه با عباراتی تندتر از همیشه، او را «فاقد ارزش یا رقت انگیز» و حتی «ترسو و نازک نارنجی» خطاب کرد؛ سخنانی که به سرعت در رسانهها بازتاب یافت و واکنشهای گستردهای را برانگیخت.
کوئنتین تارانتینو تحتتأثیر نقشآفرینی پل دینو در فیلم "خون به پا خواهد شد" ساخته پل توماس اندرسون قرار نگرفته است.
طی حضور اخیرش در یکی از پادکستهای معروف، این کارگردان که دو مرتبه برنده اسکار شده است، فهرست خود از بهترین فیلمهای قرن بیستویکم را منتشر کرد. تارانتینو این تریلر وسترن محصول ۲۰۰۷ را در رتبه پنجم قرار داد و اشاره کرد که «شانس بسیار بیشتری برای قرار گرفتن در رتبه یک یا دو داشت اگر یک نقص بزرگ در آن وجود نداشت.»
او گفت: «و آن نقص پل دینو است.»
این کارگردان در ادامه از بازی دنیل دی-لوییس در "خون به پا خواهد شد" تمجید کرد؛ بازیای که در نهایت برای دی-لوییس جایزه اسکار را به همراه داشت. او گفت: «دنیل دی-لوییس نشان میدهد که او به یک مکمل قوی در فیلم نیاز ندارد. به هیچچیز نیاز ندارد. فیلم میتوانست جان بیشتری داشته باشد. اما نیست.»
برت ایستون الیس که مجری این پادکست است استدلال کرد که نقشآفرینی غولآسای دی-لوییس در نقش دنیل پلینویو ممکن است باعث شده باشد که بازی دینو کمرنگتر به نظر برسد. تارانتینو در واکنش به این نظریه گفت: «پس چرا دنیل را کنار ضعیفترین بازیگر مرد در انجمن بازیگران آمریکا میگذارند؟ بیخاصیتترین مرد دنیا؟»
طبق اعلام رسمی هالیوود ریپورتر آنها برای دریافت نظر نمایندگان پل دینو تلاش کردند اما تا زمان انتشار این مطلب، پاسخی دریافت نکرد.
تارانتینو ادامه داد: «من نمیگویم او بازی بدی ارائه میدهد. میگویم که او ناکارآمد است. من از او خوشم نمیآید. من از اوون ویلسون هم خوشم نمیآید، از متیو لیلارد هم خوشم نمیآید.»
فیلم "خون به پا خواهد شد" دو جایزه اسکار دریافت کرد: یکی برای دی-لوییس در بخش بهترین بازیگر مرد و دیگری برای فیلمبرداری. این فیلم در مجموع هشت نامزدی دریافت کرد و هالیوود ریپورتر در یک نقد سال ۲۰۰۷ پیشبینی کرده بود که این فیلم موفقیت گستردهای در فصل جوایز خواهد داشت.
جان دفور در آن نقد نوشته بود: «با محوریت یکی دیگر از نقشآفرینیهای پرقدرت دنیل دی-لوییس، این فیلم قطعاً یکی از نامزدهای جدی جوایز خواهد بود و تماشاگران جدی سینما را جذب خواهد کرد.» او در ادامه افزوده بود: «دنیل دی-لوییس در حماسه پل توماس اندرسون درباره یک مرد بیروح، حیرتانگیز است.»