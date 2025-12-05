خبرگزاری کار ایران
«دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«پرویز خان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«گزارشگر ویژه» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«دوباره زندگی» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«توگو» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«تا خورشید می‌تپد» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«دان عروسک چوبی» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«محاکمه هفت شیکاگویی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«تعقیب کوبنده» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«قهرمانان» ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو

«چهار شگفت انگیز» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«کونگ فو یوگا» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«تصنیف باستر استراگز» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«آوای وحش» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«بی خوابی» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

