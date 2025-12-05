قیمت درهم امارات امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:جمعه ۱۴ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
326,040
|
بالاترین قیمت روز
|
328,530
|
پایین ترین قیمت روز
|
325,560
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
700
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.32
|
نرخ بازگشایی بازار
|
327,740
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۴ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
327,970
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.59
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
1.930