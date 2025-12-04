خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1722678
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:پنجشنبه ۱۳ آذر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

327,970

بالاترین قیمت روز

329,350

پایین ترین قیمت روز

324,200

بیشترین مقدار نوسان روز

2.760

درصد بیشترین نوسان روز

%0.4

نرخ بازگشایی بازار

324,270

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۳ آذر

نرخ روز گذشته

323,320

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%1.44

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

4.650
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی