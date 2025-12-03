اسکناس اختصاصی رونالدو میآید + عکس
پرتغال پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ از اسکناس ویژه ۷ یورویی با تصویر کریستیانو رونالدو رونمایی میکند؛ ادای احترام به اسطوره فوتبال جهان.
بانک مرکزی پرتغال اعلام کرده است که قصد دارد پیش از آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، از یک اسکناس ویژه هفت یورویی رونمایی کند.
این اسکناس که طراحی آن حالوهوای ملی و ورزشی دارد، به احترام و بزرگداشت کریستیانو رونالدو، اسطوره فوتبال و بهترین بازیکن تاریخ پرتغال منتشر میشود.
این اقدام نمادین قرار است نهتنها یادبودی برای رکوردهای تاریخی رونالدو باشد، بلکه به یک یادگار کلکسیونی ارزشمند برای هواداران فوتبال در سراسر جهان تبدیل شود.
رونالدو، که با بیش از ۱۱۰ گل ملی و صدها گل در باشگاههای مختلف اروپایی، به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان شناخته میشود، نه تنها نماد موفقیت در عرصه ورزشی است، بلکه الگویی برای نسلهای جوان پرتغال و علاقهمندان فوتبال در سراسر جهان محسوب میشود.
انتشار اسکناس هفت یورویی با تصویر و نمادهای مربوط به او، فرصتی منحصربهفرد برای جمعآوری یادگاریهای فوتبالی و فرهنگی فراهم میکند.
انتخاب عدد هفت برای این اسکناس نیز نمادین است، چرا که شماره پیراهن رونالدو در بیشتر دوران حرفهایاش بوده و با سبک بازی و هویت او گره خورده است.
این اقدام نشان میدهد که بانک مرکزی پرتغال به ارزش فرهنگی و نمادین ورزش در جامعه اهمیت میدهد و قصد دارد یاد و خاطره رونالدو را به شکل ملموس و رسمی حفظ کند.