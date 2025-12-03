سفارش‌هایی که بدون هیچ اطلاع قبلی لغو شده‌اند و پول مردم چند روز بلوکه مانده است.

یک نمونه روشن: کاربری که دو شمش طلا به ارزش ۳۴ میلیون تومان خریداری می‌کند.

پس از دو روز، سفارش بدون هماهنگی با او لغو می‌شود، و ۳۴ میلیون تومان سرمایه‌اش در حساب اسنپ‌شاپ می‌ماند.

این یک مدل درآمدزایی پنهان است. بلوکه‌کردن پول در مقیاس هزاران سفارش، یعنی سودهای کلان با سوءاستفاده از سرمایه مردم!

سؤال ساده این است: چطور فروشگاه اینترنتی حق دارد بدون اطلاع، پول مردم را گرو نگه دارد و از گردش آن سود ببرد؟

اگر همین اتفاق در یک فروشگاه واقعی رخ دهد، اسمش چیست؟

