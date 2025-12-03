خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فروش فوری خودرو برقی سایپا+ شرایط

فروش فوری خودرو برقی سایپا+ شرایط
کد خبر : 1722481
لینک کوتاه کپی شد.

شرایط فروش فوری خودرو برقی شرکت سایپا (آذر 1404) اعلام شد.

فروش فوری خودروی چانگان 460EV- EADO به عنوان اولین خودروی برقی سایپا آغاز شد.

فروش فوری خودروی چانگان 460EV- EADO به عنوان اولین خودروی برقی از سبد محصولات گروه خودروسازی سایپا منطبق با جدول ذیل اعلام شد.

شرایط فروش:

تاریخ و نحوه پیش ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1404/09/12 لغایت ساعت 24 روز شنبه مورخ 1404/09/15 نسبت به وکالتی نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ منطبق با جدول فوق نزد بانکهای عامل شامل ملت ، ملی ، اقتصادنوین , پارسیان , تجـارت , صـادرات ,سـپه، صنعت و معدن , دی , ایران زمین , توسعه تعاون , سرمایه , پاسارگاد , کشاورزی , کارآفرین , گردشگری , پست بانک و قـرض الحسـنه رسـالت اقدام نمایند .

شرکت در این طرح منوط به وجود مبلغ یاد شده و مسدودی آن تا پایان زمان قرعه کشی در حساب وکـالتی بـوده و کـاهش یـا برداشت موجودی از حساب وکالتی تا پایان قرعه کشی و رفع مسدودی حسابهای مزبور امکان پذیر نخواهد بود .

نکته 1: متقاضیان می بایست با مراجعه به آدرس سایت فروش سایپا به ثبت اطلاعات شخصی و یا بروز رسانی اطلاعات و دریافت کد کاربری و رمز عبور قبل از ثبت درخواست خرید اقدام و متعاقب آن از روز پنج شنبه مورخ 1404/09/13 لغایت ساعت24 روز یکشنبه مورخ 1404/09/16 با مراجعه به آدرس اینترنتی اشاره شده نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خرید اقدام نمایند .

 

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی