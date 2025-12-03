فروش فوری خودرو برقی سایپا+ شرایط

فروش فوری خودروی چانگان 460EV- EADO به عنوان اولین خودروی برقی سایپا آغاز شد.

فروش فوری خودروی چانگان 460EV- EADO به عنوان اولین خودروی برقی از سبد محصولات گروه خودروسازی سایپا منطبق با جدول ذیل اعلام شد. شرایط فروش:

تاریخ و نحوه پیش ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1404/09/12 لغایت ساعت 24 روز شنبه مورخ 1404/09/15 نسبت به وکالتی نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ منطبق با جدول فوق نزد بانکهای عامل شامل ملت ، ملی ، اقتصادنوین , پارسیان , تجـارت , صـادرات ,سـپه، صنعت و معدن , دی , ایران زمین , توسعه تعاون , سرمایه , پاسارگاد , کشاورزی , کارآفرین , گردشگری , پست بانک و قـرض الحسـنه رسـالت اقدام نمایند .

شرکت در این طرح منوط به وجود مبلغ یاد شده و مسدودی آن تا پایان زمان قرعه کشی در حساب وکـالتی بـوده و کـاهش یـا برداشت موجودی از حساب وکالتی تا پایان قرعه کشی و رفع مسدودی حسابهای مزبور امکان پذیر نخواهد بود .

نکته 1: متقاضیان می بایست با مراجعه به آدرس سایت فروش سایپا به ثبت اطلاعات شخصی و یا بروز رسانی اطلاعات و دریافت کد کاربری و رمز عبور قبل از ثبت درخواست خرید اقدام و متعاقب آن از روز پنج شنبه مورخ 1404/09/13 لغایت ساعت24 روز یکشنبه مورخ 1404/09/16 با مراجعه به آدرس اینترنتی اشاره شده نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خرید اقدام نمایند .

منبع تسنیم

