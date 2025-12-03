برگزاری نخستین ورکشاپ تخصصی «بیزینس جامپ با متد رنگ مغز»
نخستین ورکشاب تخصصی بیزینس جامپ با متد «رنگ مغز» با ارائه دکتر افشین فاتح، بنیانگذار CBL توسعهدهنده متد راهبری و رشد سازمانی بر پایه «رنگ مغز» در ایران در مرکز همایشهای سازمان متخصصان و مدیران کشور برگزار شد.
در ابتدای این رویداد که رویکردی جریانساز در توسعه کسب و کارهای ایران بوده و با حضور شماری از مدیران برجسته و فعالان اقتصادی دانش بنیان کشور برگزار شد، دکتر ایمان مصدری، رئیس سازمان متخصصین و مدیران ایران، اظهار کرد: متد «رنگ مغز» توان آن را دارد که به «حلقه تکمیلکننده زنجیره توسعه» در کسب و کارهای ایرانی تبدیل شود و چشماندازی روشن برای آینده مدیریت کشور ترسیم کند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز دانشبنیان کشور، توسعه زیر ساختهای هوشمند را «پیش شرط جهش اقتصادی» برشمرد و با اشاره به نیاز کشور به مدلهای نوین مدیریتی، تأکید کرد که بکارگیری روشهای علمی و ساختارمند در هدایت کسب و کارها میتواند مسیر تازهای را برای «پیشرفت پایدار اقتصاد ملی» ایجاد کند.
در ادامه این رویداد، دکتر افشین فاتح، بنیانگذار CBL، توسعهدهنده متد راهبری و رشد سازمانی بر پایه «رنگ مغز» در ایران این متد را معرفی کرد.
وی ادامه داد: این «متد» رویکردی است که بر پایه تحلیل شناختی، رفتارشناسی پیشرفته و تلفیق آن با الگوریتمهای هوش مصنوعی طراحی شده است.
فاتح گفت: این «مِتد» قادر است سرعت تصمیمگیری، انعطافپذیری سازمانی و توان توسعه کسب و کارها را در شرایط رقابتی امروز به شکل چشمگیری افزایش دهد. این رویداد با استقبال گسترده مدیران کسب و کارهای مختلف همراه شد. بسیاری از شرکتکنندگان متد «رنگ مغز» را نقطه عطفی در تحول مدیریت و توسعه سازمانی کشور توصیف کردند.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، بهرهگیری از این رویکرد میتواند یکی از جریانسازترین تحولات دهه آینده اقتصادِ دانشبنیان ایران باشد. تحولی که با ترکیب علوم شناختی و هوش مصنوعی، مدلهای تازهای برای تصمیمسازی، مدیریت منابع و رشد پایدار در سازمانها ارائه میدهد.
دکتر افشین فاتح، عضو انجمن علمی بازاریابی ایرانPhD) بازاریابی)، استاد دانشگاه، موسس مرکز بیزینس کوچینگ مدیران پیشتاز، موسس و مدیر عامل فاتحان تجارت(هلدینگ توسعه کسب و کار) به عنوان مدرس و متخصص رشد بینالمللی کسب و کار، پرورشدهنده بیش از ۵۰۰۰ مدیر و صاحب کسب و کار، مشاور و توسعهدهنده بیش از ۷۶ برند داخلی و خارجی با ۲۰ سال تجربه تدریس و تحصیل در ایران و ۹ کشور جهان، تمامیت تیم حرفهای خود را در کمک به توسعه برندها و سیستمسازی کسب و کارها به روش «رنگ مغز» به کار گرفته است.
