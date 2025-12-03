خبرگزاری کار ایران
برگزاری نخستین ورکشاپ تخصصی «بیزینس جامپ با متد رنگ مغز»

نخستین ورکشاب تخصصی بیزینس جامپ با متد «رنگ مغز» با ارائه دکتر افشین فاتح، بنیان‌گذار CBL توسعه‌دهنده متد راهبری و رشد سازمانی بر پایه «رنگ مغز» در ایران در مرکز همایش‌های سازمان متخصصان و مدیران کشور برگزار شد.

در ابتدای این رویداد که رویکردی جریان‌ساز در توسعه کسب و کارهای ایران بوده و با حضور شماری از مدیران برجسته و فعالان اقتصادی دانش بنیان کشور برگزار شد، دکتر ایمان مصدری، رئیس سازمان متخصصین و مدیران ایران، اظهار کرد: متد «رنگ مغز» توان آن را دارد که به «حلقه تکمیل‌کننده زنجیره توسعه» در کسب و کارهای ایرانی تبدیل شود و چشم‌اندازی روشن برای آینده مدیریت کشور ترسیم کند.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز دانش‌بنیان کشور، توسعه زیر ساخت‌های هوشمند را «پیش شرط جهش اقتصادی» برشمرد و با اشاره به نیاز کشور به مدل‌های نوین مدیریتی، تأکید کرد که بکارگیری روش‌های علمی و ساختارمند در هدایت کسب و کارها می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای «پیشرفت پایدار اقتصاد ملی» ایجاد کند.

در ادامه این رویداد، دکتر افشین فاتح، بنیانگذار CBL، توسعه‌دهنده متد راهبری و رشد سازمانی بر پایه «رنگ مغز» در ایران این متد را معرفی کرد.

وی ادامه داد: این «متد» رویکردی است که بر پایه تحلیل شناختی، رفتارشناسی پیشرفته و تلفیق آن با الگوریتم‌های هوش مصنوعی طراحی شده است.

فاتح گفت: این «مِتد» قادر است سرعت تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری سازمانی و توان توسعه کسب و کارها را در شرایط رقابتی امروز به شکل چشمگیری افزایش دهد. این رویداد با استقبال گسترده مدیران کسب و کارهای مختلف همراه شد. بسیاری از شرکت‌کنندگان متد «رنگ مغز» را نقطه عطفی در تحول مدیریت و توسعه سازمانی کشور توصیف کردند.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، بهره‌گیری از این رویکرد می‌تواند یکی از جریان‌سازترین تحولات دهه آینده اقتصادِ دانش‌بنیان ایران باشد. تحولی که با ترکیب علوم شناختی و هوش مصنوعی، مدل‌های تازه‌ای برای تصمیم‌سازی، مدیریت منابع و رشد پایدار در سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

دکتر افشین فاتح، عضو انجمن علمی بازاریابی ایرانPhD)  بازاریابی)، استاد دانشگاه، موسس مرکز بیزینس کوچینگ مدیران پیشتاز، موسس و مدیر عامل فاتحان تجارت(هلدینگ توسعه کسب و کار) به عنوان مدرس و متخصص رشد بین‌المللی کسب و کار، پرورش‌دهنده بیش از ۵۰۰۰ مدیر و صاحب کسب و کار، مشاور و توسعه‌دهنده بیش از ۷۶ برند داخلی و خارجی با ۲۰ سال تجربه تدریس و تحصیل در ایران و ۹ کشور جهان، تمامیت تیم حرفه‌ای خود را در کمک به توسعه برندها و سیستم‌سازی کسب و کارها به روش «رنگ مغز» به کار گرفته است.

منبع : ایسنا

 

