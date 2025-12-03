خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1722253
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

750,000,000

642,352,000

سهند E اتوماتیک

1,000,000,000

823,600,000

اطلس S

به زودی

713,650,000

اطلس GL

778,000,000

به زودی

اطلس G

815,000,000

780,309,000

اطلس اتوماتیک

1,040,000,000

968,854,000

ساینا S

685,000,000

504,101,000

ساینا GX دوگانه سوز

807,000,000

609,709,000

ساینا اتوماتیک

898,000,000

671,347,000

کوییک RS

680,000,000

598,979,000

کوییک S

682,000,000

565,909,000

کوییک GX

692,000,000

587,428,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

688,000,000

618,683,000

کوییک GXR

710,000,000

636,135,000

شاهین GL

1,072,000,000

891,827,000

شاهین G (سانروف)

ناموجود

918,609,000

شاهین اتوماتیک GL

1,248,000,000

---

شاهین اتوماتیک G

1,282,000,000

983,226,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,535,000,000

1,222,854,000

پارس نوآ دستی

به زودی

878,460,000

سایپا 151

538,000,000

توقف فروش

سایپا 151 (لاینر)

544,000,000

414,490,000

سایپا 151 GX

559,000,000

491,820,000

سایپا 151 GX (لاینر)

563,000,000

498,500,000

وانت زامیاد

952,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد (رادیال)

960,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز

942,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

950,000,000

توقف تولید

زامیاد اکستند EX

به زودی

981,780,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

1,033,000,000

1,030,700,000

کارون

1,100,000,000

1,133,687,000

چانگان EADO برقی

به زودی

1,552,900,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

2,350,000,000

1,944,925,000

چانگان CS55

3,300,000,000

توقف فروش

چانگان CS55 (مونتاژ)

3,020,000,000

2,107,000,000

کرولا (الیت)

3,800,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

3,010,000,000

1,787,000,000

 

 

منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی