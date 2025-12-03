خبرگزاری کار ایران
بازگشایی حرم حضرت زینب(س) برای عراقی‌ها و لبنانی‌ها

حرم حضرت زینب(س) که ماه‌هاست به‌دلیل محدودیت‌های امنیتی خلوت شده، از ماه آینده به روی کاروان‌های عراقی و لبنانی باز می‌شود.

«تعداد زائران حرم حضرت زینب سلام‌الله علیها به اندازه انگشتان دست هم نیستند.» این را یکی از ساکنان زینبیه دمشق علی ابومعصوم درباره غربت حرم عمه سادات می‌گوید.

پیش از این، حرم هر سال میلیون‌ها زائر از عراق، لبنان، ایران،‌ پاکستان و دیگر کشورها را می‌پذیرفت. صحن‌ها پر از شور، دعا و ذکر بود اما با روی کار آمدن احمد الشرع (الجولانی)، محدودیت‌های امنیتی سختگیرانه اعمال شد و حرم از سال گذشته این‌چنین خالی و غریب شد.

اکنون با وجود خلوتی حرم و منطقه زینبیه، منابع محلی خبر می‌دهند که «از ماه آینده کاروان‌های عراقی و لبنانی می‌توانند به دمشق سفر کنند» و زینبیه می‌تواند بار دیگر میزبان هزاران زائر شود. با این حال، زائران ایرانی هنوز امکان تشرف ندارند.

 

