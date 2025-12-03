انتشار جزئیات جدید سری ردمی نوت 15 از برند شیائومی

سری ردمی نوت 15 (Redmi Note 15) از برند محبوب شیائومی که در آگوست سال جاری میلادی در چین معرفی شده بود، اکنون آماده ورود و عرضه به بازار جهانی است. در روز گذشته، جزئیات جدید سخت‌افزاری، تصاویر و قیمت سه مدل اصلی این سری (ردمی نوت 15 پرو پلاس، ردمی نوت 15 پرو و ردمی نوت 15) منتشر شده است.

ردمی نوت پرو پلاس 15

این مدل، قدرتمندترین عضو خانواده سری 15 است و پرچم‌دار این سری محسوب می‌شود. در این مدل، نمایشگر ۶.۸۳ اینچ اولد همراه با رزولوشن 1.5K و نرخ نوسازی 120 هرتزی دیده می‌شود. تراشه قدرتمند اسنپدراگون 7s نسل 4 نیز از دیگر نقاط قوت این مدل است. در این مدل، باتری با ظرفیت 6500 میلی آمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع 100 واتی تعبیه شده است.

از لحاظ حافظه، ردمی نوت پرو پلاس 15، با هشت گیگابایت حافظه رم و در دو حالت 256 و 512 گیگابایتی حافظه داخلی روانه بازار خواهد شد. ابعاد این این مدل از سری 15 ردمی، 163.34 در 78.31 در 7.91 میلی متر است و وزن 207 گرمی دارد. این مدل در سه رنگ قهوه‌ای موکا، آبی یخی و مشکی با قیمت حدودی از 499 یورو عرضه خواهد شد. دوربین اصلی این مدل ۲۰۰ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سلفی ۳۲ مگاپیکسل است.

ردمی نوت 15 پرو

ردمی نوت 15 پرو، شباهت‌های زیادی به مدل پرو پلاس از این خانواده دارد، اما چندین تفاوت اصلی دارد. این مدل دارای پردازنده مدیاتک Dimensity 7400 است. مدل ردمی نوت 15 پرو نیز از همان نمایشگر 6.83 اینچی 1.5K، ترکیب دوربین (باب دوربین سلفی 20 مگاپیکسل) و همان میزان حافظه رم و حافظه داخلی بهره می‌برد. باتری این مدل ظرفیت ۶,۵۸۰ میلی‌آمپرساعتی دارد و سرعت شارژ آن ۴۵ وات است. شروع قیمت این مدل نیز از حدود ۳۹۹ یورو خواهد بود.

مدل استاندارد ردمی نوت 15

ارزان‌ترین مدل از این سری، مدل استاندارد ردمی نوت 15 خواهد بود و شروع قیمت آن از حدود ۲۹۹ یورو خواهد بود. نمایشگر ۶.۸۳ اینچ AMOLED با رزولوشن +FHD در این مدل قرار گرفته است. پردازنده آن اسنپدراگون ۶ نسل ۳ است و دارای 5520 میلی‌آمپر ساعت با شارژ 45 وات است. دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسل، لنز فوق عریض (اولتراواید) ۸ مگاپیکسل و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی خواهد بود. این مدل ضخامت بسیار کم (۷.۳۵ میلی‌متر) و وزن ۱۷۸ گرمی دارد.

